KT "기업형 AI OS로 AX 지원"

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] KT가 기업이 AI 전환을 추진하기 위한 ‘에이전트 패브릭’을 공개했다. 기업형 AI 운영체제(OS)로, AI에 기업 핵심 업무를 맡길 수 있는 구조로 전환하이 위한 플랫폼이다.

기업이 AI를 도입하면서 직면하는 기존 사내 시스템과의 연동 복잡성, 데이터 보안 이슈, AI의 예측 불가능한 행동 등의 한계를 아키텍처 혁신으로 개선하는 방식이다.

KT는 MWC26에서 기업 AX의 근본적인 장애를 해결하기 위해 이같이 에이전틱 패브릭을 선보였다고 밝혔다. 에이전틱 패브릭을 통래 글로벌 AI 시장 공략에도 나선다는 방침이다.

에이전틱 패브릭은 AI가 보조 도구가 아닌 업무의 주체로서 기능하기 위해 ▲인간 개입을 최소화하는 자율적 판단과 ▲기업의 목표, 가치, 정책에 부합하는 지능의 정렬성 ▲단순 답변을 넘어 실제 태스크 수행으로 이어지는 실행력 등을 충족한다는 원칙에 따라 설계됐다.

5개의 레이어 구조로 구성됐다. ▲개발부터 운영까지 하나의 단일 UX로 에이전트를 생성 관리하는 익스피리언스 레이어 ▲비결정적 추론과 규칙 기반 업무 실행을 정밀하게 처리하는 인텔리전스 레이어 ▲기업 도메인 지식과 업무 경험을 기억, 축적, 평가하고 자산화해 AI가 지속적으로 성장하도록 하는 콘텍스트 레이어 ▲내외부 시스템과 서버 등의 다양한 도구를 안전하게 연결해 실제 실행으로 이어주는 익스큐션 레이어 ▲보안, 정책, 비용, 감사를 기반으로 에이전트를 통제하고 운영하는 거버넌스 레이어 등이다.

또 기업의 데이터와 AI 실행 영역을 분리해 기업의 핵심 데이터는 내부 시스템에서만 저장하거나 처리되도록 하고, AI 모델과 기능은 필요한 만큼 연결해 사용할 수 있도록 했다.

이를 통해 기업은 핵심 데이터는 안전하게 보호하면서도, 새로운 모델이나 기술을 유연하게 확장해 활용할 수 있다. SaaS형, 구축형, 하이브리드 등 다양한 IT 환경과 규제 조건에 맞춰 도입할 수 있도록 했다.

KT는 앞서 통신, 재무, 자산, HR 등 자사의 내부 핵심 업무 영역에 Agentic Fabric을 실제 적용하며, 성능과 실행력을 검증해왔다. 이를 바탕으로 기업이 즉시 적용할 수 있는 현장형 AX 플랫폼을 확산해 나갈 계획이다.

오승필 KT 기술혁신부문장은 “에이전틱 패브릭은 ‘업무는 달라도 운영체제는 하나’라는 철학 아래 탄생한 기업 AX의 완성형 모델”이라며 “MWC26을 통해 검증된 기술력을 글로벌 시장에 알리고 각 기업 환경에 최적화된 AX를 실현해가겠다”고 말했다.