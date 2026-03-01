바르셀로나 MWC 전시장에 들어선 광화문 광장

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] BTS 컴백 무대가 구현될 광화문 광장이 스페인 바르셀로나로 옮겨왔다.

KT가 2일(현지시간) 개막하는 MWC26에서 대한민국을 대표하는 공간인 광화문 광장을 콘셉트로 전시 부스를 재현한다고 밝혔다.

MWC가 열리는 피라그란비아 4홀에 마련된 KT 전시부스는 광화문을 중심으로 이어져 온 대한민국 혁신의 발자취를 조명하는 영상을 상영하고, 내부에는 세종대왕 동상과 KT 광화문빌딩 웨스트사옥, 세종문화회관 등 광화문의 대표 공간을 구현했다.

AI 전시 영역은 지하철 광화문역과 새단장을 마친 KT 광화문 웨스트사옥을 모티브로 구현했다. 이 공간에 에이전틱 패브릭, 에이전트 빌더 등 한국의 혁신 AI 기술과 K-컬처를 함께 꾸민 것.

K-컬처를 테마로 한 다양한 참여형 프로그램도 운영될 예정이다.

K-POP 아이돌 ‘코르티스’와 함께 즐기는 AR 댄스 체험 프로그램 ‘K-POP 댄스챌린지’, AI 기술로 광화문을 배경으로 한복을 가상 착용해보는 ‘AI 한복체험’, 관람객의 모습을 실시간 송출 화면에 AI 생성 K-컬처 이미지와 결합해 보여주는 ‘모두의 캔버스’ 등 다채로운 콘텐츠가 마련됐다.

K-스포츠 존에서는 KT의 AI 기술을 적용해 안전하고 쾌적한 관람 환경을 구현한 kt sports의 ‘KT AI 스타디움’을 선보인다. 이와 함께 2026년 북중미 월드컵의 성공적인 개최를 기원하며, 축구 슈팅 성공 횟수에 따라 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다.

현장에서는 ‘AI 이강인’이 7개 국어로 관람객에게 응원의 메시지를 전달하는 특별 체험도 할 수 있다.

이밖에 아카이브 존에서는 KT 광화문빌딩 웨스트사옥 2층 브랜드룸 ‘온마루’ 개관을 기념한 콘텐츠를 비롯해, 대한민국 통신의 발상지인 광화문을 배경으로 한국 통신 혁신의 역사를 조망할 수 있다.

윤태식 KT 브랜드전략실장은 “MWC26 전시관은 가장 한국적인 소재를 바탕으로 KT의 미래 기술 비전을 글로벌 시장에 소개하는 의미 있는 계기가 될 것”이라며 “대한민국을 상징하는 광화문광장을 콘셉트로 혁신적인 AI 기술과 K-컬처의 융합을 글로벌 무대에 선보이게 돼 뜻깊다. 앞으로도 기술과 감성이 조화를 이루는 KT만의 브랜드 가치를 지속적으로 알려 나가겠다”고 말했다.