"K컬처 더한 대한민국 ICT"...KT, 혁신기술 총망라

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] KT가 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에서 K컬처와 접목한 대한민국 최신 혁신 기술을 공개한다.

KT는 MWC가 열리는 피아그란비아 전시장 4관에 ‘광화문광장’ 콘셉트 전시관을 마련하고, K컬처와 AI를 결합한 6개 테마 공간을 통해 한국의 첨단 기술력과 문화를 전 세계 관람객들에게 선보인다.

광화문 그대로 옮긴 KT AX존

KT MWC 전시장 AX존은 지하철 광화문역과 KT 광화문 웨스트사옥을 모티브로 구성됐다. AX플랫폼 존에서는 기업 환경에 최적화된 AX 구현 운영체제 '에이전틱 패브릭’을 소개한다.

에이전틱 패브릭은 다양한 AI 기술과 에이전트를 직물처럼 유기적으로 연결해 기업 업무 전반을 수행하도록 설계된 플랫폼으로 총 5개 레이어 구조로 구성된다. KT는 에이전틱 패브릭의 핵심 구성 요소인 에이전트 오케스트레이션과 K RAI 평가 체계를 회사 업무에 적용해 성과를 검증했다.

관람객들은 이같은 에이전틱 패브릭의 핵심 구성 요소가 실제로 기업 업무에서 어떻게 작동하는지 확인할 수 있다. 특히 에이전틱 패브릭이 고객 접점 업무에 적용된 사례와 함께 대규모 인프라 환경에서도 실제 운영 성과로 이어진 사례를 통해 AI가 기업의 핵심 업무를 완결성 있게 수행해내고 있음을 체감할 수 있다.

또 로봇, 설비, IT 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결하는 피지컬 AI 전략과 함께 로봇 플랫폼 ‘K RaaS’도 선보인다. 개별 로봇을 제어하는 기술을 넘어 서비스 흐름 단위의 전체적인 피지컬 AI 시스템이 다양한 산업 현장에서 유기적으로 작동하는 모습을 살펴볼 수 있다.

버티컬 AI 존에서는 공공, 금융, 제조 등 산업별 AX 전환 사례를 만나볼 수 있다. 대법원이 활용 중인 ‘AI 재판 지원 플랫폼’, 금융권의 ‘자산관리 에이전트’, 자동차 부품 제조사의 ‘AI 오더 어시스턴트’ 등을 시연해 현장 중심의 활용 모델을 제시한다.

이와 함께 산업별 필수 에이전트를 표준 템플릿으로 제공해 즉시 현장 적용이 가능한 ‘에이전트 빌더’, 상담을 넘어 실제 업무까지 자동화하는 차세대 컨택센터 솔루션 ‘에이전틱 AICC’, AI 기반 영상 분석 기술로 실종자를 탐색하는 '비전 트랙'도 전시된다.

아울러 KT는 AI 전환을 가속하는 ‘Data to AI’ 프레임워크 전시와 함께 은행권의 ‘비정형 데이터 자산화 플랫폼’, 화장품 제조사의 ‘R&D 데이터 하이웨이’ 적용 사례를 소개하며, 기업 특성에 맞게 데이터 진단부터 실행까지 함께하는 AX 파트너로서의 역량을 선보인다.

6G 시대 대비한 AI 네트워크 비전 제시

네트워크 존에서는 차세대 6G 시대를 대비한 KT의 AI 네트워크 비전과 핵심 기술을 공개한다. KT는 ‘유비쿼터스’, ‘초고신뢰 인프라’, ‘퀀텀 세이프’ 기술을 토대로 6G 네트워크 기반을 제시한다.

아울러 AI가 데이터 의미를 파악해 전송 효율을 높이는 ‘시맨틱 통신’과 고효율 컴퓨팅 인프라 구조를 통해 단순 연결을 넘어 지능형 소통이 가능한 미래 통신 환경을 직관적으로 보여준다.

K-스퀘어 존, 중소벤처기업 상생 협력

K-스퀘어 존에서는 KT와 그룹사 협력을 바탕으로 한 통합 역량을 확인할 수 있다.

비씨카드는 자체 개발한 AI 솔루션 ‘모아이(MoAI)’와 페이북 월렛 기반 USDC 결제 서비스를 통해 K-컬처 굿즈 구매 체험을 제공한다. kt밀리의서재는 대화형 독서 서비스 ‘AI 독파밍’과 종이책·전자책·오디오북을 연계해 독서 흐름을 이어주는 ‘밀리페어링’을 소개한다.

상생 협력 강화를 위해 협력 중소·벤처기업 부스도 운영한다. 이 부스에는 KT가 국내 최초로 선보인 생성형 AI 기반 장편 옴니버스 영화 ‘코드:G 주목의 시작’ 제작에 참여한 스튜디오 프리월루전과 AI 기반 반려동물 홈케어 서비스 ‘티티케어’의 협력 기업인 에이아이포펫 등이 함께한다.

KT는 MWC 4YFN관에 10개 중소벤처 협력사가 참여하는 상생협력관을 조성해 글로벌 진출을 지원할 계획이다.

차별화된 체험 공간 마련

이밖에 KT는 대한민국 통신 역사를 조명하는 아카이브 존, ‘AI 이강인'이 7개 국어로 응원 메시지를 전하는 스포츠 존, 하이오더 기반 스마트 주문과 결제 서비스를 경험할 수 있는 F&B 존을 운영한다.

특히 스포츠 존에서는 2026년 북중미 월드컵의 성공적인 개최를 기원하며, 축구 슈팅 성공 횟수에 따라 경품을 지급하는 축구 슈팅 이벤트를 진행한다.

윤태식 KT 브랜드전략실장은 “AI 기술과 K-컬처를 결합한 차별화된 전시를 통해 전 세계 관람객들에게 KT의 혁신 역량을 알리겠다”며 “앞으로도 기술과 문화를 연결하는 특별한 브랜드 경험을 지속 확대하겠다”고 말했다.