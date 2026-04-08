엑스엘에이트, AI 통번역 솔루션 개편…"대형 컨퍼런스 정조준"

엑스엘에이트가 인공지능(AI) 동시 통역 솔루션을 컨퍼런스 단위 통합 운영 구조로 전면 개편하며 다국어 행사 시장 공략에 나섰다.

엑스엘에이트는 '이벤트캣 컨퍼런스(EventCAT Conference) 2.0'을 정식 출시했다고 8일 밝혔다. 이벤트캣 컨퍼런스 2.0은 일자·세션별로 구성된 프로젝트를 컨퍼런스 단위로 통합해 대시보드 내에서 컨퍼런스 전체 일정과 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있다.

통번역 사용 절차는 컨퍼런스 생성부터 설정, 결제, 리허설, 라이브까지 단계형 흐름으로 재설계하고 여러 세션이 며칠간 동시 진행되는 행사에 세션별 다른 언어를 설정하는 등 쉬운 AI 통역 설정 방법을 내재화 했다.

엑스엘에이트는 '이벤트캣 컨퍼런스(EventCAT Conference) 2.0'을 정식 출시했다. (사진=엑스엘에이트)

행사장 내 스크린 외에 QR 코드 스캔으로 참가자 개인 기기에서 실시간 번역 자막·음성 확인 기능, 온오프라인 동시 송출 행사 시 라이브 스트리밍 캡션 오버레이 기능, 웹사이트 내 아이프레임 삽입을 통한 자막 송출 기능을 지원한다.

행사 콘셉트에 따라 폰트 크기, 색상 등 맞춤형 디자인을 제공하고 보안, 결제, 행사 후 기록 관리 기능 및 사용자 인터페이스(UI)를 개선해 운영 편의성도 높였다. 관리자는 복잡한 설정 없이 50개 이상 언어의 실시간 자막, 개인 디바이스 시청·청취, 다양한 형식의 자막 송출과 같은 이벤트캣 핵심 기능을 활용할 수 있다.

엑스엘에이트는 자체 개발한 스트리밍 기반 음성 인식·번역 엔진에 동시 기계번역(SiMT) 기술을 더해 기존 순차 번역 대비 지연 시간을 약 70% 줄였다. 20년 이상 축적한 전문가 선별 대화체 데이터 기반 학습과 재검수 자동화로 AI 번역 정확도도 높였다.

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향후 엑스엘에이트는 미팅 중 발언 요약 및 추적 기능, 컨퍼런스 번역 데이터의 지식 아카이브 구축, 영상 콘텐츠 다국어 변환 자동화 등 번역 데이터 활용 영역으로 사업을 확장할 계획이다.

정영훈 엑스엘에이트 대표는 "다국어 행사 규모와 복잡성이 빠르게 커지는 만큼, 통번역 시스템도 그에 맞는 구조적 전환이 필요한 시점"이라며 "통번역 데이터를 비즈니스 의사결정에 활용할 수 있도록 지속 고도화하겠다"고 말했다.