도쿄가 선택한 AI 통번역…엑스엘에이트, 아시아 최대 스타트업 행사 출격

엑스엘에이트가 일본 도쿄도와 손잡고 아시아 최대 규모 스타트업 컨퍼런스 공식 기술 파트너로 나선다.

엑스엘에이트는 오는 27일부터 3일간 도쿄빅사이트에서 열리는 '스시테크 도쿄(SusHi Tech Tokyo) 2026' 공식 기술 파트너로서 인공지능(AI) 동시 통번역 솔루션 '이벤트캣'을 공급한다고 20일 밝혔다. 스시테크 도쿄는 기업·기관·시 정부 관계자를 포함한 전 세계 500여 팀이 참석해 AI·로보틱스·레질리언스·엔터테인먼트 4개 주제를 중심으로 혁신 기술을 논의하는 자리다.

엑스엘에이트는 주요 세션과 부대 행사 전반에 이벤트캣을 도입해 50개 이상 언어 AI 동시 통번역으로 글로벌 참관객의 다국어 소통을 지원한다. 일본 기업 부스 비즈니스 상담을 뒷받침하는 한편, 현장에 데모 부스를 운영해 일본어를 포함한 실시간 통역 자막·음성 기술력도 선보인다.

(사진=엑스엘에이트)

이벤트캣은 자체 개발한 스트리밍 기반 음성 인식·번역 엔진에 동시 기계번역(SiMT) 기술을 더해 기존 순차 번역 대비 지연 시간을 약 70% 줄였다. 전문가 검수를 거친 대화체 데이터 학습과 재검수 자동화로 번역 정확도를 높였다.

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엑스엘에이트는 지난 15일부터 이틀간 '스타트업 재팬 엑스포 2026'에도 참여해 일본 정부 및 대기업들과 개별 면담을 진행하는 등 일본 시장 진출에 속도를 내고 있다.

이상은 엑스엘에이트 최고운영책임자(COO)는 "국내외에서 쌓아 온 AI 동시통역 기술 리더십을 바탕으로 일본 현지 수요에 적극 대응하겠다"며 "언어 장벽을 해소하면서 일본 내 디지털 전환 핵심 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.