SBVA-홍콩 입법회, AI 투자 협력 방안 머리 맞댔다

SBVA(옛 소프트뱅크벤처스아시아)가 홍콩 입법회 기술 의원단과 피지컬 인공지능(AI) 시대 한·홍콩 자본시장 협력안을 모색했다.

SBVA는 던컨 치우 홍콩 입법회 ICT 위원장, 엘리자베스 쿼트 의원 등 기술 분야 의원단과 간담회를 열고 글로벌 AI·딥테크 투자 트렌드를 논의했다고 29일 밝혔다. 지난 27일 서울 서초구 SBVA 사무실에서 열린 이번 자리는 SBVA의 글로벌 AI 투자 전략과 홍콩의 AI 허브·자본시장으로서의 성장 가능성이 주요 의제로 다뤄졌다.

AI가 모델 중심 경쟁을 넘어 산업별 데이터와 실제 적용 영역으로 확장되고 있다는 데 공감대도 형성됐다. SBVA는 한국이 세계 최고 수준의 로봇 밀도와 빠른 AI 도입 속도를 바탕으로 피지컬 AI 시대에 적합한 산업 구조를 갖췄다고 소개했다.

SBVA와 홍콩 입법회 기술 의원단이 간담회를 마치고 단체사진을 촬영했다 (왼쪽부터) 이세영 SBVA 수석, 이준표 SBVA 대표, 던컨 치우(Duncan Chiu) 홍콩 의원, 엘리자베스 쿼트(Elizabeth Quat) 의원, 리 콩유(Lee Kwong-yu) 의원, 윌리엄 웡 캄파이 (Prof. William Wong Kam-fai) 의원, 이승훈 SBVA 부사장 (사진=SBVA)

홍콩 역할도 집중 조명됐다. 중국 AI 생태계와 글로벌 자본을 연결하는 가교로서의 기능과 함께 최근 증시 제도 변화에 따른 한국 상장 기업들의 홍콩 듀얼 리스팅(교차상장) 가능성이 논의됐다. 한국의 제조·로보틱스 기반 산업 구조, 중국의 하드웨어 및 AI 모델 발전, 홍콩의 자본시장 허브 기능도 의제에 올랐다.

던컨 치우 의원은 "홍콩은 중국 AI 시장과 글로벌 자본을 연결하는 독특한 위치에 있으며 버티컬 AI와 체화 지능 분야에서 의미 있는 기회를 만들고 있다"며 "상장 제도 개편을 통해 한국 기업들에게도 홍콩을 통한 글로벌 자본시장 접근 기회가 확대될 것"이라고 밝혔다.

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SBVA는 이번 논의를 통해 각 지역 AI 생태계가 서로 다른 강점을 기반으로 발전하고 있음을 확인했다고 강조했다. 데이터 기반 경쟁력과 산업 적용 중심의 AI 전환이 핵심 흐름으로 자리 잡고 있다는 설명이다.

이준표 SBVA 대표는 "한국과 홍콩은 AI를 소비하는 단계를 넘어 직접 구축하는 방향으로 나아가고 있다"며 "양국의 산업 기반과 자본시장 강점을 연결한다면 글로벌 AI 생태계에서 새로운 협력 기회를 만들 수 있을 것"이라고 말했다.