SBVA, 오픈AI와 포트폴리오사 기술 경쟁력 강화 돕는다

공동 워크숍에 당근·로앤컴퍼니 등 22개사 참여…AI 실전 도입 위한 기술 통찰 공유

컴퓨팅입력 :2026/03/06 11:49

이나연 기자

SBVA(옛 소프트뱅크벤처스)가 오픈AI와 함께 포트폴리오 기업의 기술적 우위 선점과 글로벌 시장 확장을 돕기 위한 밀착형 기술 지원에 나섰다.

SBVA는 오픈AI와 'SBVA x 오픈AI 워크숍'을 공동 개최했다고 6일 밝혔다. 서울 서초구 SBVA 본사에서 개최된 이번 워크숍은 전략 세션과 기술 세션으로 나뉘어 진행됐다.

워크숍엔 당근, 로앤컴퍼니, 텔레픽스, 노타, 모두싸인, 팀블라인드 등 총 22개 포트폴리오 기업의 최고경영자(CEO)와 최고기술책임자(CTO) 등 주요 의사결정자들이 참석했다.

SBVA x 오픈AI 워크샵 단체 사진 (사진=SBVA)

이번 행사는 단순한 교류를 넘어 최신 기술을 제품에 빠르게 적용하도록 돕는 기업 가치 제고 프로그램의 일환으로 기획됐다. 오픈AI의 솔루션 아키텍트와 GTM(Go-To-Market) 리더십 팀이 직접 문서 처리, 이미지 및 비디오 생성 등 멀티모달 AI의 활용 방안과 효율적인 프롬프트 기법, 멀티 에이전트 워크플로 접목 등 실전 전략을 공유했다.

기술 세션은 미니 해커톤 형식의 실습으로 진행돼 참가 기업들이 오픈AI의 기술을 자사 서비스에 적용해 보며 실시간 피드백을 받는 기회를 가졌다. 전략 세션에선 토마스 정 오픈AI 아시아태평양 지역 스타트업·벤처캐피탈(VC) 파트너십 총괄이 AI 도입 및 확장 전략을 소개했다. 

이세영 SBVA 수석은 "글로벌 정보기술(IT) 기업과 협업해 최신 AI 인프라와 전략적 인사이트를 빠르게 접할 수 있는 기회를 마련하고자 했다"며 "톱티어 기업과의 전략 세션 및 실증시험(PoC) 연계 등을 확대해 포트폴리오사의 기술 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다. 

이나연 기자
SBVA 오픈AI AI

