오픈AI 샘 알트먼, 한국 AI 미래 논의…SBVA 단독 대담

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 한국 인공지능(AI) 미래를 주제로 인터뷰를 처음 진행한다.

이준표 SBVA 대표는 알트먼 CEO와의 단독 인터뷰를 담은 SBS 제작 다큐멘터리 '넥스트 샘 알트먼(Next Sam Altman)' 진행자로 참여한다고 7일 밝혔다. 오는 9일 오전 10시 55분 SBS에서 방송되며, 이후 넷플릭스를 통해 스트리밍 서비스될 예정이다.

해당 다큐멘터리는 한국 AI의 미래를 주제로 AI 산업의 패러다임을 이끌고 있는 글로벌 리더들을 만나 한국이 가진 기술적·산업적 강점을 살펴보고 거대언어모델(LLM) 이후 혁신 방향을 모색하고자 기획됐다.

대담 중인 샘 알트먼 오픈AI CEO(왼쪽)와 이준표 SBVA 대표(오른쪽)

특히 이준표 SBVA 대표와 알트먼 CEO는 이번 다큐멘터리에서 이준표 SBVA 대표와 대면 인터뷰를 진행한다. 이를 통해 글로벌 AI 산업 방향성과 한국 기술 경쟁력을 다룬다.

이 외에도 얀 르쿤 뉴욕대 교수 겸 메타 수석 AI 과학자, 아라빈드 스리니바스 퍼플렉시티 CEO 등 다양한 인사를 만나 AI 기술의 발전 방향과 사회적 영향에 대한 통찰을 담았다.

SBVA는 지난해 사명 변경 후 AI·딥테크 분야 투자를 확대하며, 글로벌 AI 기업과의 전략적 네트워크를 통해 국내 스타트업의 해외 진출을 지원해 오고 있다.

SBV는 "이번 다큐멘터리 참여는 지식 공유를 통해 투자 생태계를 보다 확장하기 위한 것"이라고 밝혔다.