알트먼, 테슬라 차 주문 취소하자…머스크 "훔친 주제에"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 샘 알트먼 오픈AI CEO가 다시 정면 충돌했다고 비즈니스인사이더 등 외신들이 최근 보도했다.

이번에 두 사람이 다시 싸우게 된 이유는 샘 알트먼 CEO가 지난 달 말 테슬라 로드스터의 제품 지연 문제를 전면 비판하면서 시작됐다.

일론 머스크와 샘 알트먼이 테슬라 로드스터 지연과 환불 절차를 두고 말씨름을 벌였다. (사진 출처=왼쪽 지디넷코리아, 오른쪽 씨넷)

알트먼은 지난달 말 테슬라 로드스터 예약을 취소했다는 내용의 게시물을 엑스에 올렸다. 2018년 7월 5만 달러를 지불하게 예약했던 차세대 테슬라 로드스터의 끝없는 지연에 지쳐서 이메일로 예약을 취소하고 보증금 5만 달러를 돌려달라고 요청했다는 내용이다.

하지만, 그는 환불이 아니라 “이 이메일 주소는 이제 사용되지 않는다”라는 구글의 알림을 받았다고 3개의 스크린샷을 공개했다.

이에 머스크는 “당신은 비영리단체를 훔쳤지 않는가”라고 글을 올렸고, 이후 “이 문제가 해결돼 24시간 이내에 환불 받았다는 4번째 스크린샷을 빼먹었다”라며 “그게 원래 당신의 성격”이라고 응수했다.

팰컨 헤비 로켓에 탑승한 로드스터. 운전석에는 우주복을 입은 마네킹이 앉아있다. (사진=스페이스X)

테슬라 로드스터는 2017년 출시 발표 이후 생산이 지연되고 있다. 하지만, 최근 머스크는 조 로건 팟캐스트에 출연해 곧 로드스터의 시제품을 공개할 것이라며, "이 차에는 정말 미친 기술이 탑재됐다. 제임스 본드 자동차보다 더 미친 수준"이라고 강조하며 테슬라의 혁신적인 기술력을 자신해 다시 화제가 됐다.

머스크와 알트먼은 오픈AI 경영에 대해서도 다시 말싸움을 벌였다. 알트먼은 “나는 당신이 죽으라고 내버려둔 회사를 역사상 가장 큰 비영리 단체로 만들었다”며, "지금 오픈AI와 같은 구조가 있어야만 그런 일이 가능하다"고 밝혔다.

또, “당신은 테슬라가 오픈AI를 인수하길 원했지 않은가. 그건 비영리 단체인가”라고 지적했다. 마지막으로 “이제 당신은 훌륭한 AI 회사를 갖게 됐고 우리도 마찬가지”라며 “그냥 넘어가면 안 될까”라고 덧붙였다.

머스크는 한때 오픈AI 공동 창립자였으나 2018년 이사회에서 물러난 이후 알트먼의 경영 방식에 꾸준히 비판해 왔다. 그는 오픈AI가 비영리 연구를 위해 설립됐으나, 영리 기업으로 변질됐다며 소송을 제기한 상태다.