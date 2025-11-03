샘 알트먼, '130억 달러' 매출 보도 일축…"그보다 훨씬 많이 번다"

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 막대한 지출 계획에 대한 시장의 우려를 일축하며 가파른 매출 성장에 강한 자신감을 드러냈다.

3일 테크크런치에 따르면 알트먼 CEO는 최근 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO와 한 팟캐스트에 함께 출연했다. 이날 진행자인 브래드 거스너 알티미터 캐피털 CEO는 이 자리에서 오픈AI의 재정 문제를 지적했다. 130억 달러(한화 약 17조원) 수준의 연 매출로는 1조 달러(한화 약 1천300조원)가 넘는 향후 10년 치 컴퓨팅 인프라 지출 약속을 감당하기 어렵다는 것이다.

알트먼 CEO는 "우리는 (보도된) 그 금액보다 훨씬 많은 수익을 내고 있다"며 "(재무가 걱정돼) 주식을 팔고 싶다면 구매자를 찾아주겠다"고 말했다. 이어 "이제 그만하자"고 덧붙였다.

샘 알트먼 오픈AI 대표 (사진=지디넷코리아)

그는 컴퓨팅 문제를 우려하는 비평가들도 "우리 주식을 사고 싶어 안달이 났을 것"이라고 말했다.

알트먼 CEO는 오픈AI가 상장 기업이 되길 바라는 주변의 의견에 대해서도 언급했다. 그는 "'오픈AI가 곧 파산할 것'이라는 터무니없는 글을 쓰는 사람들이 주식을 공매도하고 큰 손해를 보는 것을 보고 싶다"고 직격했다.

그는 충분한 컴퓨팅 자원을 확보하지 못하는 등의 위협에 대해서는 인정했다. 다만 회사의 매출은 가파르게 성장하고 있다고 재차 강조했다.

알트먼 CEO는 챗GPT의 지속적인 성장은 물론 ▲중요한 AI 클라우드로의 도약 ▲소비자 기기 사업 ▲과학 자동화 AI 등을 통해 막대한 가치를 창출할 것이라고 내다봤다.

관련기사

인터뷰에 동석한 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO 역시 힘을 보탰다. 나델라 CEO는 오픈AI가 투자자인 마이크로소프트에 제시했던 모든 사업 계획을 "능가했다"고 주장했다.

다만 알트먼 CEO는 내년 기업공개(IPO) 계획에 대한 보도는 부인했다. 그는 "우리는 구체적인 계획은 없다"며 "염두에 둔 날짜도 이사회 결정이나 그런 것도 없으며 단지 결국 그렇게 될 것이라고 추측할 뿐"이라고 말했다.