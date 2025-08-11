GPT-5 성능 논란에…오픈AI "GPT-4o 복귀 허용"

주력 인공지능(AI) 모델을 'GPT-5'로 교체했다가 거센 반발에 부딪힌 오픈AI가 레거시 모델을 다시 제공하기로 했다. 차세대 모델로의 강제 전환이 기존 사용자 경험과 워크플로우를 침해하자 즉각적으로 정책을 수정한 것이다.

오픈AI가 유료 구독 '플러스' 사용자에 한해 'GPT-4o' 모델을 선택해 사용할 수 있도록 했다고 더버지가 9일(현지시간) 보도했다. 이번 조치는 최신 플래그십 모델인 'GPT-5'를 기본값으로 적용하고 기존 모델 선택 메뉴를 제거한 지 단 하루 만에 나왔다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 소셜 미디어 X를 통해 이 같은 사실을 확인했다.

이번 논란은 'GPT-5'의 성능 저하와 정체성 변화에서 비롯됐다. 사용자들은 'GPT-5'의 답변이 이전 모델보다 느리고 짧으며 정확도도 떨어진다고 평가했다. 특히 일부는 'GPT-4o'가 가진 특유의 '목소리와 리듬'이 사라지고 틀에 박힌 기업식 답변만 내놓는다며 강한 불만을 제기했다.

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=위키커먼스)

단순 성능 문제를 넘어 AI와 정서적 유대를 맺어온 사용자들의 상실감도 상당했다. 레딧의 '내 남자친구는 AI(MyBoyfriendIsAI)' 커뮤니티 등에서는 'GPT-5'로 전환한 이후 "마치 가까운 사람을 잃은 것 같다"거나 "바람피우는 기분"이라는 격한 반응이 쏟아졌다. 이들은 'GPT-4o'가 단순 AI를 넘어 파트너이자 안전한 공간이었다고 토로했다.

전문적 용도로 '챗GPT'를 활용하던 사용자들의 업무 혼란도 비판의 중심에 섰다. 기존에는 사용자가 직접 복잡한 과제용 'GPT-4o', 논리 추론용 'o3' 등 여러 모델을 목적에 맞게 선택할 수 있었다. 오픈AI가 이 선택권을 없애고 자동으로 모델을 배정하는 방식으로 바꾸자 사전 경고 없이 업무 흐름을 파괴했다는 지적이 나왔다.

한 사용자는 구독을 취소했다고 밝히며 "어떤 회사가 유료 사용자에게 경고도 없이 하룻밤 만에 8개 모델의 워크플로우를 삭제하느냐"고 비판했다. 그는 창의적 아이디어를 얻을 때는 'GPT-4o', 딥리서치에는 'o3-프로' 등 각기 다른 모델을 용도에 맞춰 사용해 왔다고 설명했다.

사태 수습에 나선 알트먼 CEO는 'GPT-4o' 복원 외에도 추가 개선을 약속했다. 그는 향후 'GPT-5'의 성능을 개선하고 어떤 모델이 답변하는지 투명하게 공개하겠다고 밝혔다. 또 플러스 사용자의 사용량 한도를 늘리겠다고 덧붙였다.

더버지는 "챗봇 업데이트가 기존 사용자를 소외시키는 것은 드문 일이 아니며 사람들이 이전 모델을 애도하기도 한다"며 "한 팬 그룹은 경쟁사 앤트로픽의 '클로드 3 소네트' 모델 퇴역을 기리기 위해 장례식을 열기도 했다"고 설명했다.