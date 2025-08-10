오픈AI, 'GPT-5' 성능 논란…"기술 결함, 곧 수정될 것"

오픈AI가 신규 모델 'GPT-5'의 성능 저하 논란에 대해 기술적 결함을 인정하고 사용자 달래기에 나섰다. 전작인 'GPT-4o'보다 못하다는 비판이 확산하자 최고경영자(CEO)가 직접 나서 후속 조치를 약속하며 신뢰 회복을 시도하는 모양새다.

9일 테크크런치에 따르면 샘 알트만 오픈AI CEO와 'GPT-5' 개발팀은 지난 8일(현지시간) 온라인 커뮤니티 레딧에서 '무엇이든 물어보세요(AMA)' 세션을 열고 사용자들의 질문에 답했다. 이 자리에서 신규 모델의 문제점과 향후 개선 방향에 대한 입장을 밝혔다.

이날 세션에서 사용자들은 'GPT-5'가 이전 모델인 'GPT-4o'보다 성능이 떨어진다고 집중적으로 문제를 제기했다. 이는 'GPT-5'의 핵심 기능인 '실시간 라우터'가 출시 초기 제대로 작동하지 않았기 때문으로 밝혀졌다. 이 라우터는 사용자 질문에 맞춰 최적의 모델을 자동 선택하는 역할을 한다.

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=지디넷코리아)

알트만 CEO는 라우터 자동 전환기의 장애가 당일 해결돼 'GPT-5'의 성능이 정상화될 것이라고 설명했다. 그는 또 향후 어떤 모델이 답변을 생성했는지 사용자가 명확히 알 수 있도록 투명성을 강화하겠다고 덧붙였다.

오픈AI는 유료 구독 '플러스' 사용자를 위한 구제책도 내놨다. ▲'GPT-4o' 재사용 허용 검토 ▲사용량 제한 2배 확대 등이다. 사용자들의 강력한 요구에 따라 'GPT-4o'를 계속 쓸 수 있는 방안을 검토하고 월간 프롬프트 한도를 두 배로 늘려 신규 모델 적응을 돕겠다는 것이다.

이번 사태의 도화선이 된 '차트 범죄' 논란에 대한 해명도 있었다. 발표 당시 오픈AI는 낮은 벤치마크 점수를 더 높은 막대그래프로 표기하는 오류를 범해 조롱의 대상이 됐다. 알트만 CEO는 AMA에서는 관련 답변을 피했지만 소셜미디어 X를 통해 이를 "역대급 차트 대실수"라고 인정했다.

한편 'GPT-5'는 데이터 표 변환 작업에서도 실패 사례를 보인 것으로 나타났다. 초기 모델 리뷰어였던 사이먼 윌리슨은 이 문제를 "GPT-5 실패의 좋은 예"라고 평가하며 모델의 불안정성을 지적했다.

샘 알트만 오픈AI CEO는 "상황을 안정시키기 위해 계속 노력하고 피드백에 계속 귀를 기울이겠다"고 밝혔다.