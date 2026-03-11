SBVA, 얀 르쿤 설립 'AMI'에 500억원 투자

에스비브이에이(SBVA)가 얀 르쿤 교수가 설립한 글로벌 프론티어 랩 ‘AMI’의 시드 라운드에 약 500억원(3천만 유로) 투자했다고 11일 밝혔다.

이번 라운드에는 그레이크로프트 파트너스, 캐세이 이노베이션, 히로 캐피털 등 글로벌 기관 투자자와 엔비디아가 참여했다. 이와 함께 제프 베이조스 아마존 창업자와 에릭 슈미트 전 구글 회장 등 글로벌 IT 산업을 대표하는 상징적 인물들도 자금을 보탰다.

이번 투자는 SBVA의 기존 ‘2023 알파 코리아 펀드’, ‘알파 인텔리전스 펀드’와 더불어 새롭게 결성된 ‘알파 AI 아키텍처 펀드’를 통해 이뤄졌다. 특히 이번 펀드에는 쿠팡, 두산 등 국내외 유수의 기업 및 기관들이 유한책임투자자(LP)로 참여해, 차세대 AI 아키텍처의 산업 확장을 위한 협력 기반을 마련했다.

는 자기지도학습과 공동 임베딩 기반 예측 아키텍처(JEPA)를 중심으로 한 ‘월드 모델’을 개발해, AI가 인간처럼 세상을 이해하고 추론하는 ‘실천적 지능’을 구현하는 것이 목표다.

SBVA x AMI

SBVA는 AMI와 아시아 산업 생태계를 잇는 전략적 파트너 역할을 수행한다. 특히 대기업 네트워크를 통한 기술 실증(PoC)으로 산업 현장의 혁신을 지원하는 한편, 로보틱스·제조·AI 분야 등 다양한 피투자사와의 기술 협업을 통해 국내 스타트업이 차세대 월드 모델 아키텍처를 선제적으로 활용하고 글로벌 시장에 동반 진출할 수 있는 협력 생태계를 구축한다는 방침이다.

AMI 관계자는 “SBVA의 지원과 장기적인 과학 연구에 대한 의지에 깊은 감사를 드린다. SBVA가 재무적 투자자를 넘어 아시아 생태계를 아우르는 전략적 파트너로 함께하게 된 것은 AMI의 글로벌 비전과 도전적 목표를 잘 보여주는 사례”라며 “이번 파트너십은 한국을 포함한 아시아 전역에서 긴밀한 협력 관계를 구축하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

장유진 SBVA 상무는 “AMI는 물리적 세계를 이해하는 ‘월드 모델’을 선도하는 핵심 기업”이라면서 “이번 투자가 AI의 패러다임이 ‘피지컬 AI’로 전환되는 변곡점에서, 한국과 아시아의 산업 생태계가 차세대 AI 기술과 전략적으로 결합되는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.