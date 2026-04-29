‘우체국 힐링음악회’에 한부모가정·임신부 초청

우정사업본부는 한부모 가정과 임신부 등 1000여 명을 초청해 ‘우체국 힐링음악회’를 개최했다고 29일 밝혔다.

지난 28일 세종예술의전당에서 우체국공익재단과 함께 진행된 행사는 한부모 가정과 임산부 등을 위해 마련됐다. 참석자는 ‘춤추는 지휘자’ 백윤학의 지휘 퍼포먼스를 직접 보며, 지브리와 디즈니 OST 오케스트라 공연을 감상했다.

앙코르 무대에선 뮤지컬 배우와 함께하는 디즈니 메들리가 이어져 아이뿐 아니라 어른까지 동심을 느끼는 시간이 됐다. 올해 2회째 개최되는‘우체국 힐링음악회’는 지역 내 배려 가족의 문화예술 접근 기회 확대를 위한 우본의 공익 사업 중 하나다.

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사진=우정사업본부

우본은 복지 시설 청소년 대상 맞춤형 소원 선물을 전달하는 ‘행복배달 소원우체통’ 사업과 저소득 장애인의 보험 안전망 지원을 위한 ‘어깨동무암보험의 무료 가입’ 지원 등 14개 공익사업과 공익 보험을 운영하며 연간 28만여 명을 지원하고 있다.

박인환 우정사업본부장은 “우체국 힐링음악회를 통해 배려 가족의 감성 치유에 도움을 줄 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 우정사업본부는 전국 우체국을 통해 주변 이웃에게 도움이 될 수 있는 공적 역할을 확대할 예정이다”고 말했다.