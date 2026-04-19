우본, EMS 국제 우편 요금 최대 6% 추가 할인

우체국이 영세 수출 기업의 해외 운송비 절감을 위해 발송 비용을 할인하는 등 상생 방안을 마련했다.

우정사업본부는 오는 20일부터 다음 달 31일까지 국제 우편 국제특급우편(EMS)과 EMS프리미엄 우편 요금 4~6%를 추가 할인한다고 밝혔다.

요금 할인은 최근 국제 유가 상승 등으로 항공 화물 운임 비용이 급등함에 따라 영세한 수출 기업 부담을 줄이기 위해 마련됐다. 우정사업본부는 유류비 상승에도 국민 생활물가 안정 등을 위해 항공운송수수료 동결을 결정했다.

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사진=우정사업본부

기존 우체국과 계약 상태인 업체뿐 아니라 감액 적용기간 신규 계약 체결 업체 모두 동일한 할인이 적용된다.

박인환 우정사업본부장은 “국제우편요금 할인은 정부 기관인 우체국의 실질적 지원책”이라면서 “앞으로도 우체국은 한국 수출기업의 든든한 물류 파트너로서 다양한 상생 방안을 지속 발굴해 나가겠다”고 말했다.