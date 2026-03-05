우본, 토스프라임 정기 결제계좌 우체국 변경 시 캐시백 해준다

2개월 간 월 구독료 50% 돌려줘

우정사업본부는 토스프라임 유료 멤버십 이용자를 대상으로 ‘우체국 결제 계좌 변경 이벤트’를 진행한다고 5일 밝혔다.

이날부터 진행되는 이벤트는 토스 앱 내 토스프라임 멤버십 가입 페이지를 통해 참여할 수 있다. 우체국으로 정기 결제계좌 변경 후 결제를 완료한 가입자에게 2개월간 월 구독료의 50%를 캐시백으로 돌려준다.

토스프라임은 모바일 금융 플랫폼 ‘토스’의 토스페이·쇼핑 결제 시 추가 포인트 적립 혜택을 제공하는 구독형 멤버십이다.

박인환 우정사업본부장은 “최근 구독형 서비스 이용 증가에 따라 현명한 소비를 지향하는 플랫폼 이용자에게 실질적인 금융 서비스를 제공하고자 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 외부 디지털 플랫폼과 협업으로 일상 속 생활 금융에 가치를 더하는 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

