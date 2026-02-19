지미봉·백약이오름...제주도 오름 기념우표 나온다

우정사업본부는 ‘지미봉’, ‘백약이오름’ 등 제주도 오름 2곳에 대한 기념우표 48만장을 오는 27일 발행한다고 밝혔다.

우표는 두 오름의 모습을 하늘에서 드론으로 촬영해 전체 이미지를 담아냈다.

제주도 오름 기념우표는 영원 우표로 발행된다. 영원 우표는 우편요금이 변경되더라도 5g 초과 25g 이하의 우편물은 언제든지 추가 요금 지급 없이 사용할 수 있다.

제주도 오름 (사진=우정사업본부)

우표에 담긴 ‘지미봉’은 제주시 구좌읍 종달리에 있는 오름으로, 말굽형 분화구가 특징이다. 해발 약 165.8m로 정상에 오르면 성산일출봉과 우도, 종달항을 비롯해 종달리 앞바다까지 탁 트인 전망을 감상할 수 있다.

‘백약이오름’은 제주 서귀포시 표선면 성읍리에 위치하며 중앙에 넓고 깊은 원형 분화구가 있는 게 특징이다. 해발고도는 356.9m로 비교적 높은 편이지만 경사가 완만해 가족 단위 탐방객도 부담 없이 오를 수 있다.