설 명절 소포 1200만개 오간다...우본, 비상근무체계 돌입

우정사업본부는 오는 6일부터 20일까지 ‘설 명절 우편물 특별소통기간’으로 정하고 우편물 배달을 위한 비상근무체계에 돌입한다고 4일 밝혔다.

우선 이 기간 전국에서 약 1200만 개의 소포우편물 접수가 예상됨에 따라 전국 24개 집중국과 3개 물류센터를 운영한다.

사진=우정사업본부

안전한 근로환경을 위해 기상특보 발효 상황에 따라 업무정지 및 신속한 대피 등 직원 교육을 강화할 계획이다.

우편 기계 전기 시설 및 차량에 대해선 현장 점검을 완료했다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “설 명절 우편물을 국민에게 안전하게 배달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 우정사업본부는 설 명절 어패류 육류 아이스팩 포장, 부직포 스티로폼 보자기 포장 물품 종이상자 등으로 재포장, 우편번호 주소 등 정확 기재 등을 당부했다.