우채국 생계비 계좌 출시...재산 압류되도 월 250만원 한도 보호

우정사업본부는 경제적 어려움을 겪고 있는 서민들의 최저생계비를 보호하고 경제적 재기를 지원하기 위한 ‘우체국 생계비 계좌’를 출시했다고 2일 밝혔다.

우체국 생계비 계좌는 민사집행법 시행령 개정에 따라 법적으로 압류가 금지되며, 채무로 인해 재산이 압류되더라도 최저 생계에 필요한 금액을 월 250만원 한도로 보호받을 수 있다.

가입 대상은 실명의 개인이면 누구나 1인 1계좌로 개설할 수 있다.

다만, 월 입금한도와 잔액한도가 250만 원으로 설정돼 한도 초과 시 입금이 제한된다.

우정사업본부는 우체국 생계비 계좌 출시에 맞춰 가입 고객의 금융 부담을 덜어주기 위해 금리우대 및 수수료 면제 서비스를 함께 제공한다.

기본금리 0.5%에 결산기간(이자계산기간) 중 예금 평균잔액이 30만 원 이상인 경우 우대금리(연 0.5%p)를 추가로 제공한다. 최고 세전 연 1.0% 금리를 받을 수 있다.

또 ▲전자금융 타행 이체 수수료 ▲우체국 자동화기기 시간외 출금 수수료 ▲통장 또는 인감 분실 재발행 수수료도 전액 면제된다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “우체국 생계비 계좌는 서민들의 경제적 재기를 돕고 사회 안전망 역할을 강화하기 위한 상품”이라며 “앞으로도 우체국은 국민의 소중한 재산을 보호하고 서민금융 지원을 확대하는 등 포용금융을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.