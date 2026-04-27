박인환 우본 본부장 "집배원에 위해? 절대 용납 못한다"

박인환 우정사업본부장은 27일 “공무를 수행 중인 집배원에게 위해를 가하는 행위는 절대 용납될 수 없다”고 밝혔다.

박 본부장은 이날 서울 한 우체국을 찾아 최근 폭행 피해 집배원을 만나 사건에 대해 깊은 유감을 표하고 수사기관의 강력한 처벌을 촉구하면서 이같이 말했다.

우본에 따르면 지난 21일 서울지역 한 도로에서 이륜차를 통해 우편물을 배달하던 집배원을 승용차량 운전자가 쫓아와 폭행하는 사건이 발생했다.

(사진=우정사업본부)

당시 집배원은 교차로에서 신호를 대기하던 중이었고 가해 차량 운전자는 차량에서 내려 집배원의 오토바이를 넘어뜨리면서 폭력을 행사했다. 현재 해당 집배원은 병가 후 통원 치료를 받고 있으며, 정신적인 충격을 완화하기 위해 심리상담을 받고 있다.

이를 두고 우본은 어떠한 이유로도 폭력은 정당화될 수 없다고 강조했다.

특히 공무 수행 중인 집배원에게 위해를 가한 상황은 명백한 불법행위라고 규정하면서 이번 사건과 관련해 수사당국의 엄정한 수사를 촉구했다.

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집배원은 폭염과 폭우, 한파 속에서도 국민의 소중한 우편물과 행정서비스를 전달하는 현장 공공인력이다. 공무 수행자를 향한 폭력은 사회 전체를 위협하는 행위로, 공공서비스를 저해하고 나아가 국민 불편으로도 이어질 수 있다.

박 본부장은 “국민의 소중한 우편물을 배달하는 집배원들의 안전을 위해 국민 모두의 적극적인 협조가 필요하다”고 당부했다.