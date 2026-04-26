전복 52% 할인...우체국 쇼핑, 가정의달 선물전 진행

우체국쇼핑이 가정의 달인 5월을 맞아 인기 선물 상품과 전국 특산물을 최대 52% 할인하는 행사를 진행한다. 어린이날과 어버이날, 스승의날 등 주요 기념일을 앞두고 다양한 할인과 이벤트도 함께 준비했다.

우정사업본부는 27일부터 내달 25일까지 우체국쇼핑에서 ‘2026 가정의 달 선물전’을 연다고 밝혔다.

선물전을 통해 가정의 달 선물 수요가 높은 프리미엄 전복(2㎏)을 최대 52% 할인된 7만 원에 선보이며, 사과 배 선물 세트는 44% 할인해 4만 원에 판매한다. 또한 1++등급 한우(등심, 채끝)은 14만 1000원(30% 할인)에 구매할 수 있다.

모든 고객에게 매주 월요일과 목요일에 선착순 쿠폰을 제공하고, 모바일 출석 체크 참여 고객을 대상으로 추가 쿠폰을 지급한다. 주차별로 엄선한 우수 특산물에는 전용 12% 할인쿠폰을 적용할 예정이다. 선물하기 서비스를 여러 차례 이용하는 고객은 횟수에 따라 더 커진 할인쿠폰 혜택이 제공된다.

우체국쇼핑은 ‘선물을 부탁해’ 기획전을 통해 부모님, 자녀, 답례, 셀프 선물 등 상황별 맞춤형 상품을 준비했다. ‘특산물 특가위크’, ‘특산물 큐레이션’에서는 품질 좋은 특산물을 다양하게 선보이고, ‘오월의 할인’, ‘인기 상품 추천’, ‘요일특가’도 함께 운영해 할인상품과 인기 상품까지 폭넓게 만나볼 수 있도록 했다.

아울러 즐거움을 더할 다양한 참여 이벤트도 준비했다. 포토 상품평 이벤트 ‘내돈내산 리뷰왕’, 감사 메시지를 작성하는 이벤트 ‘마음 전하면, 선물은 보너스’와 가족에게 줄 선물을 함께 고르는 SNS 이벤트 등을 운영한다.

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우체국쇼핑 온라인상품권 할인도 함께 진행한다. 5만 원권과 10만 원권은 3%, 35만 원권은 5% 각각 할인된 가격에 구매할 수 있다. 답례 온라인상품권은 다양한 디자인으로 제작돼 상황에 맞게 마음을 전할 수 있다.

박인환 우정사업본부장은 “마음을 전할 일이 많은 5월, 보다 편안하게 준비하실 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “우체국쇼핑과 함께 뜻깊은 가정의 달을 보내시길 바란다”고 말했다.