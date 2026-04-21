우체국이 수거한 알루미늄 캔, 탄소저감 철강 생산에 쓴다

전남지역에서 모아진 알루미늄 캔이 우체국을 통해 수거돼 탄소저감 철강을 만드는 데 쓰인다.

우정사업본부는 21일 전남 광양시 커뮤니티센터에서 포스코엠텍, 전라남도자원봉사센터와 함께 알루미늄 캔에 대한 효율적인 자원순환을 위한 ‘알루미늄 캔 우편회수 업무협약’을 체결했다.

‘알루미늄 캔 우편회수’ 사업은 5월부터 본격 시행될 예정이다.

수거된 알루미늄 캔은 탄소저감 철강 생산에 활용이 가능한 원료인 탈산제로 재자원화돼 철강으로 재탄생하게 된다.

협약에 따라 우정사업본부는 전국 우체국망을 활용해 알루미늄 캔 우편회수 체계를 구축하고 안정적인 수거와 운송을 담당한다.

포스코엠텍은 알루미늄 재활용 활동이 원활히 진행 될 수 있도록 전용 수거함과 수거활동을 지원하고 우편 물류비용을 지원한다.

전남자원봉사센터는 지역 내 자원봉사 네트워크를 기반으로 12개 지역 자원봉사센터의 신청을 받아 알루미늄 캔 수거 활동을 진행하고, 수거한 알루미늄 캔을 전용박스에 포장해 우체국으로 연계하는 역할을 맡는다.

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협약을 통해 세 기관은 ‘회수–운송-재 자원화’로 이어지는 자원 선순환 구조를 구축하고, 지역사회 참여형 친환경 모델을 확산해 나가는 데 공감대를 형성했다.

박인환 우정사업본부장은 “이번 협약은 우체국의 촘촘한 물류망과 민간기업, 지역사회가 협력해 탄소중립 실현과 자원순환 문화 확산에 기여하는 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 공공성과 환경적 가치를 동시에 실현하는 다양한 협력사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.