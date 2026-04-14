"포천 집배원, 식사 도중 식당서 발생한 화재 진압"

포천 집배원이 식사를 하던 중에 식당에서 발생한 화재를 진압했다는 소식이 알려져 이목을 끈다.

우정사업본부는 포천의 한 식당 주인이 지난 7일 국민신문고 ‘칭찬합니다’ 코너에 ‘우체국 직원들의 화재 진압’이라는 글을 통해 집배원의 선행을 칭찬했다고 밝혔다.

글에 따르면 지난 2일 식당 영업이 한창이던 저녁 7시 30분경 식당 앞 분리수거장에서 화재가 발생했다.

화재진압한 포천우체국 집배원들 (사진=우정사업본부)

포천우체국 소속 양재구, 이효득, 윤광묵 집배원은 식당에서 저녁 식사를 하던 중 현장에서 폭발음과 함께 불길이 확산하는 상황을 인지했다. 119에 신고한 뒤 화재 현장에서 불을 껐다. 이들은 소화기 약 15대를 사용해 불길을 잡은 것으로 파악됐다.

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해당 건물은 1층 상가와 2~4층 주거시설이 함께 있는 구조로, 화재가 위층으로 번질 경우 인명 피해로 이어질 수 있는 상황이었다. 소방당국은신고를 받고 출동해 화재를 완전히 진압했으며, 인명 피해는 발생하지 않았다.

김꽃마음 경인지방우정청장은 “근무 시간이 끝난 이후임에도 화재 현장을 발견하고 즉각 대처에 나선 집배원의 책임감이 큰 피해를 막았다”며 “우편물을 전하는 본연의 역할을 넘어 이웃의 위급한 순간을 살핀 사명감이 돋보인 사례”라고 선행을 칭찬했다.