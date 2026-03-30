우정사업본부, 대한민국 우표 컬렉션 선보여

우정사업본부는 지난 한 해 동안 발행한 71종의 우표를 정리해 수록한 ‘2025 대한민국 우표 컬렉션’을 오는 31일부터 판매한다고 밝혔다.

컬렉션엔 ‘제21대 대통령 취임 기념우표’를 비롯해 한국의 음식을 세계에 알리는 ‘K-디저트’, ‘APEC 2025 정상회의’, ‘광복 80주년’ 등 지난해 발행된 우표 71종이 담겼다.

기념우표와 디자이너 엽서로 구성된 우표 컬렉션은 발행 우표를 쉽게 이해할 수 있도록 관련 사진 자료와 설명을 상세하게 담았다.

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우표 컬렉션 APEC 실물 이미지 (사진=우정사업본부)

1권당 판매가격은 9만 3000원으로 전국 총괄우체국과 인터넷우체국에서 7000권 한정으로 판매된다.

박인환 우정사업본부장은 “우표컬렉션은 한 해 발행됐던 우표를 한 번에 수록한 상품으로 우표 소재에 대한 사진과 설명을 함께 담고 있어 학습 자료로도 사용할 수 있다”고 말했다.