젠하이저, 강력한 저음 구현한 밀폐형 헤드폰 'HD 480 프로' 출시

독일 오디오 명가 젠하이저가 스튜디오 녹음, 믹싱 및 라이브 환경 등에서 사용하는 밀폐형 모니터링 헤드폰 'HD 480 프로(PRO)'를 출시한다고 28일 밝혔다.

이 제품은 기존 밀폐형 헤드폰에서 구현하기 어려웠던 저음역대의 정확도와 장시간 작업 시 불편했던 착용감을 동시에 개선한 모델이다. 사운드 선명도를 위해 '진동 감쇄 시스템(Vibration Attenuation system)'을 탑재, 불필요한 진동과 왜곡을 제거하고 초경량 보이스 코일을 통해 자연스럽고 역동적인 사운드를 재생한다.

젠하이저 밀폐형 헤드폰 'HD 480 PRO'. (사진=젠하이저)

특히 여러 단계의 수동 차음 설계를 통해 정밀한 저음과 왜곡 없는 주파수 응답을 집에서부터 자동차, 공연장 등에 이르기까지 사운드에 완벽히 집중할 수 있는 환경을 제공한다.

머리 모양에 상관없이 균일한 압력을 제공하는 젠하이저의 특허 기술 ‘스페셜 액시스 지오메트리(Special Axes Geometry)’가 적용됐고, 안경을 쓴 사용자를 위해 이어패드는 ‘컴포트 존(Comfort zone)’ 구조를 채택했다. 또한, 좌우를 유연하게 사용할 수 있는 분리형 케이블을 제공해 편의성을 높였다.

가격은 67만 5000원이며, 트래블 케이스가 포함된 'HD 480 프로 플러스' 모델은 74만 3000원이다.

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젠하이저 밀폐형 헤드폰 'HD 480 PRO'. (사진=젠하이저)

젠하이저의 제품 매니저인 지미 R. 랜드리(Jimmy R. Landry)는 "폐쇄형 헤드폰에서 정확한 저음 재생을 구현하는 것은 어려운 과제"라며 "HD 480 프로는 정밀한 베이스 재현과 장시간 사용 시의 편안함이라는 두 가지 핵심 요소를 모두 충족했다"고 말했다.

제품 구매는 5월부터 가능하며, 보다 자세한 정보는 젠하이저의 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.