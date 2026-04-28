밸브, 백악관 만찬 총기 사건 용의자 연관 거론 ‘보어덤’ 스팀서 삭제

밸브가 인디 게임 ‘보어덤’을 스팀에서 삭제했다. 백악관 출입기자단 만찬 총기사건 용의자가 콜 토머스 앨런과 해당 게임이 연관됐다는 이유다.

미국 IT 매체 Wccf테크는 지난 25일 미국 워싱턴 힐튼 호텔에서 발생한 백악관 출입기자단 만찬 총기 사건 이후 이 게임이 갑자기 주목받았고, 이후 스팀에서 판매 중단됐다고 27일(현지시간) 보도했다

‘보어덤’은 2018년 스팀에 출시된 게임이다. 스팀 소개문에서는 '기술 기반 비폭력 비대칭 대전 게임'으로 탄막 슈팅과 레이싱, 자가 추진 핀볼 요소를 결합한 게임이라고 소개됐다.

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밸브 ESD 플랫폼 스팀' 로고

이 게임이 주목받은 이유는 스팀에 등록된 개발자 이름이 백악관 총기사건 용의자와 같은 ‘콜 앨런’으로 표시돼 있었기 때문이다. 실제로 로이터와 워싱턴포스트 등 주요 외신은 용의자 콜 토머스 앨런이 파트타임 교사이지 게임 개발자 이력을 갖고 있다고 소개한 바 있다.

밸브는 ‘보어덤’ 삭제 이유에 대해 별도 입장을 내놓지 않았다.