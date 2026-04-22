엔씨 '아이온2', 올 하반기 글로벌 출시 확정…스팀 위시리스트 오픈

엔씨(공동대표 김택진·박병무)는 MMORPG'아이온2'의 글로벌 출시 일정을 올해 하반기로 확정했다고 22일 밝혔다.

글로벌 이용자들은 이날부터 스팀 공식 페이지를 통해 위시리스트(찜하기) 등록을 진행할 수 있다.

아이온2 글로벌 버전은 PC 전용 플랫폼으로 개발되고 있으며 스팀과 자체 크로스 플레이 플랫폼 퍼플(PURPLE)을 통해 서비스된다. 북미, 남미, 유럽, 일본 지역별 서버를 별도로 구축해 운영되며, 게임 내 언어는 한국어를 비롯해 영어, 독일어 등 총 10개 언어를 지원할 예정이다.

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오는 5월 중에는 개발진이 직접 나서 글로벌 이용자들과 소통하는 자리를 가질 계획이다.

백승욱 엔씨 최고사업책임자(CBO)는 "아이온2는 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이며 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 발전시켜 왔다”며, “이러한 노력과 진정성, 커뮤니티 중심의 운영, 그리고 높은 수준의 게임성을 전 세계 이용자들에게 동일하게 제공하겠다"고 전했다.