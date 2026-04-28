브라더, IDC 조사서 주요 프린팅 부문 세계 1위 달성

브라더인터내셔널코리아는 28일 글로벌 시장조사업체 IDC가 집계한 프린터 관련 출하량 조사에서 A3 컬러 잉크젯 복합기, A4 흑백 레이저 프린터 등 두 개 부문 세계 1위를 달성했다고 밝혔다.
IDC는 매 분기 주요 프린터 제조사의 출하량과 점유율을 집계해 발표한다.
올 초 IDC가 공개한 2025년 4분기 '분기별 출력장치 추적조사'에 따르면, 브라더는 ▲ 잉크 카트리지식 A3 컬러 잉크젯 복합기 ▲ 출력속도 분당 30매 이상 A4 흑백 레이저 프린터 및 복합기 부문에서 점유율 1위를 기록했다.
특히 A3 컬러 잉크젯 복합기는 18년 연속(2008~2025년), A4 흑백 레이저 프린터 및 복합기는 8년 연속(2018~2025년) 1위를 기록했다.
브라더 관계자는 "이런 점유율 달성에는 고객 사용 환경을 고려해 제품 설계와 기술 개발을 지속하는 '고객 최우선(At your side)' 철학이 기반이 됐다"고 설명했다.
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브라더는 지속 가능성 달성을 위해 친환경 이니셔티브 '브라더 어스(Brother Earth)'를 실천하고 있다. 제품 내구성 강화를 통한 수명 연장, 잉크 직접 주입식 정품 무한 잉크로 카트리지 등 폐기물 최소화 등을 실천한다는 것이 이 관계자 설명이다.
브라더 관계자는 "앞으로도 이런 철학을 바탕으로 안정적인 출력 품질과 일관된 사용자 경험을 통해 제품 경쟁력과 지속가능성을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.