브라더코리아, 인터배터리 2026에 구동계 솔루션 출품

전력 절감 고효율 인덕션 기어모터·감속기 등 전시

디지털경제입력 :2026/03/16 10:01

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

브라더코리아 기어모터 사업부는 지난 11일부터 13일까지 서울 삼성동 코엑스에서 진행된 국내 최대 배터리 전시회 '인터배터리 2026'에 각종 구동계 솔루션을 출품했다고 밝혔다.

브라더코리아는 인터배터리 2026 기간 중 2차전지 제조 현장에 도입할 수 있는 '니세이(NISSEI) 인덕션 기어모터', '악시모(UXiMO) 감속기' 등 구동 솔루션을 공개했다.

니세이 인덕션 기어모터는 내부 구조를 단순화하는 한편 IE3 에너지 효율 등급을 획득해 24시간 연속 가동이 필요한 2차전지 생산 라인에 최적화됐다.

인터배터리 2026 브라더코리아 기어모터 사업부 전시 부스. (사진=브라더코리아)

에너지 효율은 0.75kW 제품 기준 최대 86.9%로 동급 제품 1000대를 1년간 상시 구동시 연간 약 6억원 가량 전기요금을 절감 가능하다.

습기와 부식에 노출된 환경에서는 나사류를 스테인리스 소재로 교체 가능하며 엔코더 및 냉각팬 장착 등 기능 확장 옵션을 제공한다.

악시모 감속기는 배터리 생산 설비의 고정밀 구동을 돕는 보조 솔루션으로 대구경 중공 DGH, 편평 경량 DGF, 중실 DGS, 중실 기어헤드 등 총 4개 라인업으로 전시됐다.

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브라더코리아 관계자는 "행사 기간 중 현장에서 2차전지 생산 라인의 컨베이어 구동부 및 이송 설비에 인덕션 기어모터를 적용하는 방안에 대한 문의와 상담이 이어졌다"고 밝혔다.

이어 "국내 시장에 월 4000개 이상 공급 가능한 전용 생산라인을 활용해 배터리 산업을 시작으로 고효율 인덕션 기어모터가 활용될 수 있는 제조 현장과 접점을 지속해서 넓혀가겠다"고 말했다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
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