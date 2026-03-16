브라더코리아, 인터배터리 2026에 구동계 솔루션 출품

브라더코리아 기어모터 사업부는 지난 11일부터 13일까지 서울 삼성동 코엑스에서 진행된 국내 최대 배터리 전시회 '인터배터리 2026'에 각종 구동계 솔루션을 출품했다고 밝혔다.

브라더코리아는 인터배터리 2026 기간 중 2차전지 제조 현장에 도입할 수 있는 '니세이(NISSEI) 인덕션 기어모터', '악시모(UXiMO) 감속기' 등 구동 솔루션을 공개했다.

니세이 인덕션 기어모터는 내부 구조를 단순화하는 한편 IE3 에너지 효율 등급을 획득해 24시간 연속 가동이 필요한 2차전지 생산 라인에 최적화됐다.

인터배터리 2026 브라더코리아 기어모터 사업부 전시 부스. (사진=브라더코리아)

에너지 효율은 0.75kW 제품 기준 최대 86.9%로 동급 제품 1000대를 1년간 상시 구동시 연간 약 6억원 가량 전기요금을 절감 가능하다.

습기와 부식에 노출된 환경에서는 나사류를 스테인리스 소재로 교체 가능하며 엔코더 및 냉각팬 장착 등 기능 확장 옵션을 제공한다.

악시모 감속기는 배터리 생산 설비의 고정밀 구동을 돕는 보조 솔루션으로 대구경 중공 DGH, 편평 경량 DGF, 중실 DGS, 중실 기어헤드 등 총 4개 라인업으로 전시됐다.

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브라더코리아 관계자는 "행사 기간 중 현장에서 2차전지 생산 라인의 컨베이어 구동부 및 이송 설비에 인덕션 기어모터를 적용하는 방안에 대한 문의와 상담이 이어졌다"고 밝혔다.

이어 "국내 시장에 월 4000개 이상 공급 가능한 전용 생산라인을 활용해 배터리 산업을 시작으로 고효율 인덕션 기어모터가 활용될 수 있는 제조 현장과 접점을 지속해서 넓혀가겠다"고 말했다.