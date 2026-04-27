해상풍력 힘주는 한화오션, 자회사에 1200억원 투입

한화오션이 해상풍력 사업 확대를 위한 투자에 속도를 내고 있다. 풍력발전기설치선(WTIV) 건조를 넘어 운영과 해상풍력 개발 및 설계·구매·시공(EPC)까지 사업 범위를 넓히는 가운데, 관련 자회사에 자금을 투입하며 실행 기반을 다지는 모습이다.

한화오션은 27일 이사회를 열고 100% 자회사인 오션이앤아이의 유상증자에 참여해 오는 7월 이내 보통주 2543만 9900주를 약 1272억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 출자 목적은 유상증자 참여다.

신안우이 해상풍력 조감도 (사진=한화오션)

오션이앤아이는 한화오션이 WTIV 운영 관련 사업을 위해 설립한 자회사다. WTIV는 해상풍력 발전기 설치에 투입되는 특수선으로, 대형 터빈을 해상에 설치하기 위한 핵심 장비로 꼽힌다. 한화오션은 WTIV 운영 자회사에 자금을 투입함으로써 선박 건조 중심의 기존 역할을 넘어 설치·운영 영역까지 사업 기반을 넓히는 것으로 풀이된다.

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한화오션은 최근 해상풍력 사업의 외연을 꾸준히 넓혀왔다. 회사는 2024년 12월 한화로부터 풍력 사업을 양수한 뒤 육상·해상 풍력 사업의 개발부터 설계·시공까지 수행하고 있다. 지난해에는 전남 신안군 우이도 남동측 해역에 390MW 규모 해상풍력 단지를 조성하는 신안우이 해상풍력 사업의 EPC 계약도 체결했다.

사업 확대에 맞춰 정관도 정비했다. 한화오션은 지난 3월 정기 주주총회에서 신재생에너지 관련 사업 목적을 추가하는 안건을 처리했다. 추가된 사업 목적에는 신재생에너지 발전, 설비 설치·운영·판매, 공급·판매, 발전사업권·지분·권리 양수도, 개발 컨설팅·용역업 등이 포함됐다. 이는 기존 조선·해양플랜트 역량을 바탕으로 해상풍력 밸류체인을 전방위로 넓히기 위한 조치로 해석된다.