한화오션, 美 함정 설계 강자와 손잡고 해군 시장 공략

한화오션이 미국 해군 함정 설계 표준을 정립해 온 방산기업과 손잡고 미국 함정 건조 시장 진출을 위한 교두보를 마련했다.
한화오션(대표 김희철)은 21일(현지시각) 미국 메릴랜드에서 열리고 있는 SAS 2026 현장에서 레이도스 깁스 앤 콕스와 ‘미국 및 동맹국 해군 함정 건조 역량 강화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 이번 협약에 ▲미국 해군 사양에 최적화된 한화오션형 함정 설계 ▲글로벌 시장을 겨냥한 차세대 함정 공동 개발 ▲미국 현지 및 국내 생산 기지를 활용한 공급망 구축 ▲효율적인 생산과 장기적인 유지보수에 최적화된 함정 설계 추진 등을 합의했다.
한화오션은 이번 협약으로 레이도스 깁스 앤 콕스와 함께 미국 해군 함정 건조 사업 및 글로벌 함정 사업 경쟁력을 강화하며 경쟁력을 확보할 수 있는 ‘실질적인 공동 전선’을 구축하게 됐다고 설명했다.
한화오션에 따르면 레이도스의 핵심 계열사인 깁스 앤 콕스는 제2차 세계대전 이후 미국 해군 수상함 70% 이상을 설계할 정도로 함정 설계 분야에서 위상을 가진 기업이다. 미국 해군의 주력인 이지스 구축함(DDG-51), 차세대 호위함(FFG-62), 대형무인수상정(LUSV), 차세대 구축함(DDG(X)) 등의 설계 및 엔지니어링 서비스를 하고 있다. 미국 해군의 작전 요구 성능과 기술 사양에 대한 이해도가 높아 미국 및 글로벌 함정 시장 진출을 위한 최적의 파트너로 평가받는다.
레이도스 깁스 앤 콕스는 이탈리아 핀칸티에리가 미국 함정 시장에 진출하는 과정에서도 핵심 역할을 한 파트너로 알려져 있다. 핀칸티에리가 컨스텔레이션급 호위함과 프리덤급 연안전투함(LCS) 사업을 수행하는 과정에서 레이도스 깁스 앤 콕스와 협업하며 미국 시장에 안착했기 때문이다.
마이크 리켈스 레이도스 깁스 앤 콕스 부사장은 “레이도스는 수십 년간 미 해군의 신뢰하는 파트너임을 자부한다”며 “한화오션과의 협력을 통해 검증된 설계 전문성과 세계 최고 수준의 제조 역량을 결합함으로써 미래 변화에 최적화 된 함정을 개발할 수 있게 될 것”이라고 말했다.
한화오션 특수선사업부장인 어성철 사장은 “이번 협약은 한화오션이 미국 함정 시장뿐만 아니라 전 세계 함정 시장에서 확고한 기술적 우위를 점하는 계기가 될 것”이라며, “미국 굴지 방산 기업인 레이도스와의 협업을 통해 글로벌 해양 방산 시장 진출을 가속화하면서 가시적인 성과를 만들어내겠다”고 강조했다.
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한편 한화는 지난 20일부터 미국 메릴랜드주에서 열린 ‘SAS 2026’에 국내 기업들 중에서는 유일하게 대규모 단독 전시관을 꾸려 참석했다. 이번 전시회에서 국내 타 기업들이 한국 종합관(한국관) 형태로 참여한 것과 대조적으로, 148㎡ 규모 단독 전시관을 마련했다.
한화오션은 한화시스템과 함께 ▲울산급 호위함 배치Ⅲ ▲장보고-Ⅲ급 잠수함 ▲무인수상정(MUSV) ▲무인잠수정(XLUUV) ▲글로벌 전략 수송함(GFS) ▲미래형 구축함 등 최첨단 함정 라인업을 소개했다.