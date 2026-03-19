한화오션, 그리스 최대 조선사 손잡고 해양 방산 시장 공략

한화오션이 그리스 해양 방산시장 공략에 나선다.

한화오션은 루카스 초코스 주한 그리스 대사와 제임스 헬러 주한 미국대사대리가 참석한 가운데, 특수선사업부 어성철 사장과 그리스 최대 조선업체 ONEX그룹의 파나기오티스 제노코스타스 대표가 그리스 사업 협력을 위한 전략적 협력 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약에 따라 한화오션과 ONEX그룹은 그리스 해경과 해군이 발주하는 잠수함 사업 등에 독점적 협력 관계를 바탕으로 공동 참여할 예정이다. 양사는 중장기적으로 지중해와 흑해 등 그리스 인접 국가를 포함한 제3국 시장에서도 사업별 협력 기회를 모색하기로 했다.

한화오션은 19일 제임스 헬러 주한미국대사대리(왼쪽 네번째), 특수선사업부 어성철 사장(왼쪽 다섯번째), ONEX그룹 파나기오티스 제노코스타스 대표(왼쪽 여섯번째), 루카스 초코스 주한 그리스 대사(오른쪽 다섯번째) 등이 참석한 가운데 한화오션과 ONEX그룹간 그리스 사업 협력을 위한 전략적 협력 협약를 맺었다. (사진=한화오션)

제노코스타스 ONEX 대표는 “세계적인 해양 강국의 중심지인 서울에 오게 돼 영광”이라며 “한국, 미국, 그리스 3국이 공동의 안보와 번영을 위해 함께 나아가길 기대한다”고 말했다.

어성철 한화오션 사장(특수선사업부장)은 “현지 대형 조선소와의 독점적 협력을 통해 현지 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 발주될 그리스 해경·해군 사업에도 적극 참여할 계획”이라고 밝혔다.

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ONEX그룹은 그리스 최대 조선·방산기업으로, 시로스 네오리온 조선소와 엘레프시스 조선소를 운영하고 있다. 한화오션은 이번 협약이 유럽 시장에서의 사업 확대와 협력 기반 강화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

특히 ONEX그룹은 미국 정부의 개발금융기관인 국제개발금융공사(DFC)가 투자한 회사다. 이에 따라 이날 협약식에는 제임스 헬러 주한 미국대사대리도 참석했다.