MBK 김병주 "당국이 위법 행위 없다고 확인"…홈플 사태 언급 주목

김병주 MBK파트너스 회장이 최근 국내외 출자자(LP)에 보낸 연례서한에서 홈플러스 사태와 관련해 당국이 위법 행위 없다고 확인했다고 발언한 것이 재조명되고 있다.

최근 한국경제 보도에 따르면 김 회장은 지난달 20일 배포한 연례서한에서 “포트폴리오 기업의 법정관리 신청으로 시작된 일이 대중의 감시와 규제·법적 조사의 시험대가 됐다”며 “당국은 매번 MBK파트너스가 어떤 위법 행위도 하지 않았음을 확인해줬지만, 서구식 투자 원칙과 아시아적 사회적 책임 사이에서 균형을 찾아야 할 필요성을 절감했다”고 밝혔다.

김 회장의 이같은 발언을 두고 일각에서는 MBK가 홈플러스 사태로 검찰 수사를 받았고 금감원 제재심을 앞둔 상황에서 적절치 않다는 지적도 있다.

김광일 MBK파트너스 부회장과 김병주 MBK파트너스 회장(오른쪽)이 2025년 10월 14일 열린 국회 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석했다.

금융감독원은 MBK가 홈플러스를 인수하는 과정에서 부정한 거래가 있었다는 혐의를 파악하고 지난해 12월 MBK 경영진의 자본시장법 위반 혐의를 증권선물위원장 긴급조치(패스트트랙)로 검찰에 넘겼다. 통보 대상에는 김병주 회장, 홈플러스 공동대표를 맡고 있는 김광일 MBK 부회장 등이 포함된 것으로 알려졌다.

홈플러스 사태를 둘러싼 MBK 제재 심의위원회도 아직 이어지고 있다. 검찰도 홈플러스와 MBK 측이 신용등급 하락 가능성을 사전에 인지하고도 대규모 단기채권을 발행했는지 등을 수사했다. 다만, 김병주 회장, 김광일 부회장 등 MBK 경영진에 대한 구속영장은 기각됐다.

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김 회장은 지난해 투자 회수를 통해 LP들에게 돌려준 분배금이 17억 달러, 약 2조 5165억원으로 전년 12억 달러보다 늘었다고 설명했다. 홈플러스가 포함된 MBK 바이아웃 3호 펀드의 지난해 연평균 내부수익률(IRR)은 15.4%로, 2024년 16.0%보다 소폭 낮아졌지만 양호한 수준을 유지한 것으로 전해졌다.

김 회장은 연례서한 말미에서 장기 수익 제공과 함께 사회적 책임을 강조하며 “사회적 책임의 챔피언이 되겠다”고 밝혔다. 다만 홈플러스 사태로 근로자와 납품업체 등 국내 이해 관계자의 불안이 이어지는 상황에서 출자자 대상 투자 회수 성과를 강조한 점을 두고 논란은 계속될 것으로 보인다.