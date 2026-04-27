상미당홀딩스, 대학생 150명에 장학금 2.7억원 지원

상미당홀딩스는 행복한재단과 함께 대학생 150명에게 총 2억7000만원 규모의 ‘상미당 행복한 장학금’을 지급했다고 27일 밝혔다.

해당 프로그램은 대학생의 경제적 부담을 완화하고 학업 환경을 지원하기 위한 사회공헌 사업이다.

이번 장학생은 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌 등 계열 브랜드 매장에서 근무하는 대학생 120명과 외부 추천을 통해 선발된 30명으로 구성됐다. 선발된 학생에게는 교육부가 공시한 한 학기 평균 등록금의 절반 수준인 1인당 180만원이 지급되며, 향후 계열사 공채 지원 시 서류전형 가점 혜택도 제공된다.

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(사진=상미당홀딩스)

해당 장학사업은 2012년 시작돼 15년간 이어지고 있다. 현재까지 누적 3077명에게 약 54억원이 지원됐다. 회사 측은 매장에서 근무하는 청년들이 학업과 일을 병행하는 과정에서 겪는 부담을 줄이고, 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다고 설명했다.

상미당홀딩스 관계자는 “장학금이 단순한 금전 지원을 넘어 청년들에게 실질적인 도움이 되도록 운영하고 있다”며 “앞으로도 청년층 지원 프로그램을 지속적으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.