파스쿠찌, 전국 5개 도시서 가맹 설명회 개최

29일 동시 진행…창업 정보·1:1 컨설팅 제공

유통입력 :2026/04/24 11:03

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

파스쿠찌가 예비 창업자를 대상으로 전국 5개 도시에서 가맹 사업 설명회를 연다. 창업 정보 제공과 맞춤 상담을 통해 가맹점 확대에 나선다.

24일 회사에 따르면 가맹 사업 설명회는 오는 29일 오후 2시 서울, 부산, 대전, 대구, 광주 등 5개 도시에서 동시에 진행된다. 각 지역 매장에서 브랜드 소개와 가맹 운영 방식, 품질 관리 시스템 등을 안내할 예정이다.

참가자는 1대1 맞춤 컨설팅을 통해 출점 가능 입지와 매물 정보를 상담받을 수 있다. 설명회는 사전 신청을 통해 누구나 참여 가능하다.

파스쿠찌.(사진=상미당홀딩스)

파스쿠찌는 입지 분석과 매장 유형 선택 등 가맹 운영 지원 체계를 운영하고 있다. 이를 바탕으로 신규 가맹점 확대를 추진한다는 계획이다.

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류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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