넷플릭스, 자사주 36조원 매입..."연간 콘텐츠 예산보다 큰 규모"

넷플릭스가 올해 콘텐츠 예산보다 더 큰 규모의 자사주 매입을 추진한다.

26일(현지시간) 포브스에 따르면, 넷플릭스는 최근 최대 250억 달러 규모(약 36조원) 자사주 매입을 승인했는데, 이는 올해 콘텐츠 예산인 약 200억 달러(약 29조원)을 훨씬 웃도는 금액이다.

자사주 추가 매입은 한때 경쟁사와 견줘 막대한 콘텐츠 투자를 통해 경쟁력을 확보했던 넷플릭스의 자신감을 보여주는 신호라는 평가다.

포브스는 "넷플릭스는 이미 글로벌 시장에서 규모 면에서 우위를 점했고, 광고 기반 요금제는 가입자에게 점점 더 매력적으로 다가가고 있으며, 콘텐츠에 경쟁사보다 더 많은 비용을 투자해야 했던 시대는 사실상 끝났다"고 했다.

넷플릭스 로고

넷플릭스는 워너브라더스디스커버리(WBD) 인수합병을 위한 830억 달러(약 122조원) 규모 입찰이 무산된 직후에 자사주 매입 계획을 발표했다.

포브스는 "당분간은 WBD와 같은 대규모 인수합병이 없는 상황에서 넷플릭스 주식 자체가 차세대 투자 대상으로 떠오르고 있다"며 "WBD에 투자하는 대신, 자사주 매입을 통해 스스로에 대한 확신을 걸고 있다. WBD 인수 계약 파기 덕분에 자사주 매입을 위한 추가 자금을 확보할 수 있었다"고 분석했다.

스펜스 뉴먼 넷플릭스 CFO는 지난달 모건스탠리 기술 미디어 통신 콘퍼런스에서 "몇 주 전엔 없었던 28억 달러(약 4조원)를 손에 쥐게 됐다"며 WBD 인수를 진행하는 파라마운트스카이댄스로부터 받은 계약 파기 위약금을 언급했다.

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넷플릭스 이사회가 승인한 추가 자사주 매입은 2024년 12월까지 승인된 약 68억 달러(약 10조원) 자사주 매입에 더해진다.

포브스는 "이달 중순 약 108달러에 거래되던 넷플릭스 주가는 최근 분기 실적 발표 이후 약 14% 하락해 90달러(약 13만원)대로 떨어졌으며, 이는 넷플릭스가 대규모 자사주 매입을 통해 회사의 미래를 내다보는 현명한 결정을 내렸다고 주장할 수 있는 시점"이라고 봤다.