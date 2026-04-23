넷플릭스, 美 LA 래드포드 스튜디오 인수 추진

넷플릭스가 미국 로스앤젤레스 대규모 제작 스튜디오인 래드포드 센터 인수에 나섰다.
22일(현지시간) 할리우드리포터 등에 따르면, 넷플릭스는 미국 로스앤젤레스 콘텐츠 제작 단지인 래드포드 스튜디오 센터 부지 인수 계약 마무리에 접어들었다.
할리우드리포터는 올해 초 해당 부지 소유권을 인수한 골드만삭스가 약 3억 3000만 달러(약 4895억원)에 부지를 매각할 것으로 예상된다고 보도했다.
관련기사
- 넷플릭스, 이달 모바일앱에 세로형 VOD 검색 피드 도입2026.04.22
- 넷플릭스, 시각장애 학생 대상 멘토링 콘서트 개최2026.04.20
- 넷플릭스, 1분기 ‘깜짝 실적’에도 주가 8%↓…왜?2026.04.17
- 넷플릭스, 어린이 전용 게임 앱 '플레이그라운드' 출시2026.04.09
래드포드 센터는 로스앤젤레스 시내에서 운영되는 할리우드 제작 스튜디오다. 무성 영화 개척자 맥 세넷이 1928년 설립했으며, 현재 18개 야외 촬영장을 갖췄다.
넷플릭스는 수년간 로스앤젤레스 전역 제작 공간을 임대해 왔다. 로스앤젤레스매거진은 래드포드 스튜디오 인수가 넷플릭스 사업 기반에 큰 변화를 불러올 수 있다며, 스튜디오를 소유함으로써 콘텐츠 제작 파이프라인을 직접적으로 관리할 수 있게 됐다고 분석했다.