넷플릭스, 어린이 전용 게임 앱 '플레이그라운드' 출시

오는 28일 글로벌 출시

게임입력 :2026/04/09 10:50

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷플릭스가 게임 부문 전략 수정의 일환으로 어린이를 위한 전용 게임 앱을 선보였다.

8일(현지시간) 게임인더스트리에 따르면 넷플릭스는 8세 이하 어린이를 대상으로 한 독점 게임 라이브러리인 '넷플릭스 플레이그라운드'를 출시했다.

해당 앱에는 페파피그, 세서미 스트리트, 닥터 수스의 호튼, 배드 다이노소어 등 인기 지식재산권(IP)을 활용한 타이틀이 포함된다.

'세서미 스트리트 컬러'. 출처=넷플릭스

넷플릭스 플레이그라운드는 기존 넷플릭스 멤버십에 포함돼 별도 추가 비용이나 인앱 결제가 없다. 또 광고가 노출되지 않으며, 오프라인 환경에서도 게임을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

관련기사

현재 이 서비스는 미국, 영국, 캐나다, 호주, 필리핀, 뉴질랜드에서 우선 출시됐으며, 오는 28일 글로벌 시장으로 확대될 예정이다.

넷플릭스는 지난달 게임 사업 부문에 대한 전략을 재정비한 바 있다. 주류 게임, 스토리 게임, 파티 게임, 어린이 게임 등 네 가지 핵심 분야에 집중할 방침이다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
넷플릭스 게임 어린이 넷플릭스 플레이그라운드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

모든 5G·LTE 요금제, 데이터 무제한 제공...연간 통신비 3221억 절감

알파고 쇼크 10년...이세돌 "AI 쓰는 사람과 격차 벌어졌다"

[르포] 한일 정상회담 후 달라진 日…현지 최대 IT 행사서 'K-AI'에 관심 폭발

"비트코인 창시자 사토시 찾았다"…NYT 보도 파장

ZDNet Power Center