스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단(센터장 서상봉)은 '제8회 부산 게임 개발자 컨퍼런스' 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 오렌지플래닛이 부·울·경(부산, 울산, 경북) 지역 소규모 게임사의 자생력 증진을 돕기 위해 주최하는 행사다. 핵심 주제는 인공지능(AI) 활용을 통한 게임 개발 실무와 노하우다. 10인 이하 소규모 개발팀이 AI를 도입해 인력과 개발 규모 한계를 극복하는 실질적인 솔루션을 공유한다.

국내 최정상급 AI∙게임 현업 전문가들이 연사로 나선다. 우선 이경님 스마일게이트 AI기술실 실장이 'AI와 게임의 융합 필요성 및 장기적 성장 방향'을 제시한다. 나규봉 NC AI 팀장은 자사 생성형 AI 서비스인 '바르코'를 활용한 3D 그래픽과 사운드 제작 등 실제 개발 사례를 전수한다. AI 코딩 교육 전문 기업 임근석 쓸모랩 대표는 '클로드코드'를 활용한 코딩 심화 과정을 소개할 예정이다.

스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단, 부산 게임 개발자 컨퍼런스 참가자 모집

강연 전후로는 참가사들이 AI를 활용해 개발한 게임 데모 전시와 테마별 부스에서 인사이트를 공유하는 네트워킹 세션이 마련되어 개발자 간의 활발한 소통을 지원한다.

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컨퍼런스는 오는 17일 부산 글로벌게임센터에서 진행한다. 참석은 이벤터스 홈페이지와 포스터 내 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "소규모 게임 개발사들이 실무에 즉시 적용할 수 있는 AI 노하우를 공유해 실질적인 역량 향상에 도움을 주고자 이번 자리를 마련했다"며 "월간 세미나 등 지속적인 지원을 통해 부산 지역 게임 생태계 활성화에 앞장서겠다"고 전했다.