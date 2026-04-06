스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브 공식 서포터즈 '스토브크루' 3기를 모집한다고 6일 밝혔다.

스토브 크루는 스토브 플랫폼에 입점한 게임을 직접 플레이하고 리뷰와 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠를 제작하는 공식 마케팅 서포터즈다. 현직 담당자에게 전문 피드백을 받는 등 현업을 간접 체험하고 게임 업계와 마케팅에 관심 있는 크루끼리 상호 소통할 수 있다.

이번 3기는 지원 자격, 활동 기간, 혜택 등 모든 면이 지난 2기보다 확대됐다. 가장 큰 변화는 지원 대상이다. 기존에는 재학생과 휴학생 등 현역 대학생만 지원할 수 있었으나, 3기부터는 '콘텐츠 크리에이터를 꿈꾸는 20대'라면 누구나 가능하다. 1·2기 출신도 다시 지원할 수 있다.

스마일게이트, '스토브크루' 3기 모집…인턴십 기회 및 상금 확대

활동 기간과 범위도 넓어졌다. 기존에는 인디게임 위주로 리뷰를 작성하는 3개월간의 활동이었으나, 3기는 오는 6월부터 12월까지 7개월간 활동한다. 미션 대상도 인디게임을 넘어 로드나인·카제나·에픽세븐 등 스토브 플랫폼의 주요 타이틀과 신작 게임까지 아우른다.

혜택 역시 강화했다. 최우수 활동자에게 제공하던 인턴십 기회가 2명으로 늘어났으며 상금 규모도 늘었다. 활동 기간, 크루 전원에게 월 활동비와 쿠폰을 지급하며, 우수 활동자에게는 추가 혜택을 준다. 활동 종료 후에는 공식 해단식을 통해 상장과 부상도 수여한다.

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모집은 오는 15일 오전 10시까지다. 스마일게이트 채용 페이지에서 지원할 수 있다.

양성열 플랫폼사업본부장은 "스토브 크루 3기는 지원 자격과 활동 범위, 혜택까지 한층 강화됐다"며 "7개월간 스토브의 폭넓은 게임 라인업을 누비며 콘텐츠 제작 역량을 키우고 싶은 분들의 많은 지원을 바란다"고 전했다.