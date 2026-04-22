넷플릭스, 이달 모바일앱에 세로형 VOD 검색 피드 도입

개인화 기능 향상위해 지난해부터 테스트 진행

방송/통신입력 :2026/04/22 12:54

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넷플릭스가 이달 모바일앱에 세로형 VOD 검색 피드를 도입한다.

멘스저널 등에 따르면, 넷플릭스는 지난주 1분기 실적 발표 에 앞서 주주서한을 통해 이달 중으로 모바일 환경에서 틱톡과 유사한 세로형 VOD 검색 피드를 도입한다고 밝혔다.

넷플릭스는 작년부터 세로형 동영상 피드를 테스트해 온 것으로 알려졌다. 

넷플릭스는 또 콘텐츠 제작, 추천에 AI를 광범위하게 활용할 계획이다. 

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지난달 넷플릭스는 AI 콘텐츠 제작 회사 인터포지티브(InterPositive)를 인수했다. 테드 사란도스 넷플릭스 공동 CEO는 이 회사가 콘텐츠 창작자로부터 큰 관심을 받고 있다고 밝혔다.

사란도스 CEO는 "인터포지티브는 영화 제작을 위해 특별히 개발된 독자적인 기술로, 다른 GenAI 비디오 애플리케이션과는 차별화된다"며 "인터포지티브를 인수한 지 얼마 되지 않았지만, 이미 많은 크리에이터들이 이 도구를 사용해 보고 관심을 보였으며 도입이 점차 확대되고 있다"고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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넷플릭스 세로 피드 검색 VOD

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