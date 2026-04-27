문체부, ‘반값 휴가’ 지원 확대…노동자 휴가지원 14만5000명으로 늘린다

문화체육관광부(문체부)는 한국관광공사와 함께 노동자 휴가지원 사업 규모를 기존 10만명에서 14만5000명으로 확대한다고 27일 밝혔다. 추가경정예산을 활용해 중소기업 노동자 3만5000명, 중견기업 노동자 1만명을 추가 지원할 계획으로 27일부터 참여 기업 모집을 시작한다.

이번 확대 조치의 핵심은 지방 근로자 지원 강화다. 지방 소재 기업에 근무하는 참여 근로자에게는 정부 지원금 2만원을 추가로 지급해 총 42만원 상당의 휴가비를 지원한다. 기존 참여자 가운데 지방 소재 근로자에게도 소급 적용해 같은 혜택을 제공할 방침이다. 추가 지원금은 5월 1일부터 사용할 수 있다. 문체부는 이를 통해 지방 근로자 처우를 개선하는 한편 지역 내수경제의 선순환도 유도하겠다는 구상이다.

연휴와 맞물린 추가 할인 행사도 마련됐다. 문체부는 30일부터 한 달간 대중교통을 활용한 친환경 여행을 장려하는 ‘출발 부담 제로’ 행사를 진행한다. 고속철도와 렌터카, 대중교통 패키지 상품에 30% 할인 혜택을 적용해 최대 3만원까지 절감할 수 있도록 했다. 5월 첫 주 황금연휴 기간에는 최대 9만원 숙박 할인과 함께 신규 가입자 1만명을 대상으로 선착순 웰컴 포인트도 제공한다. 관련 내용은 전용 온라인몰 휴가샵에서 확인할 수 있다.

문체부는 대기업과 공공기관의 상생형 참여 확대도 유도할 계획이다. 상생형 휴가복지 모델은 대기업이 협력사 근로자의 휴가비 분담금을 일부 지원하는 방식으로, 노동자 복지 격차를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

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최근 CJ ENM이 협력사 직원 300명의 휴가비를 지원한 사례도 소개됐다. 문체부와 관광공사는 이런 방식이 확산할 수 있도록 유관기관과 협력을 강화하고 대기업과 공공기관에 사업 참여를 적극 홍보할 예정이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “추경 예산의 신속한 집행으로 고유가로 위축된 내수 시장을 빠르게 회복시키는 것이 목표”라며 “문체부는 첫 노동절 공휴일을 맞이해 지방 소재 기업과 근로자에게 실질적인 혜택을 주고, 지역 소상공인과 지역 경제에 온기가 전달되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.