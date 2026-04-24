문체부, 2025년 공공도서관 통계조사 결과 발표...연간 방문객 2억3000만 명 돌파

문화체육관광부(문체부)는 한국도서관협회와 함께 실시한 ‘2026년 전국 공공도서관 통계조사’ 결과를 24일 발표했다.

이번 조사는 2025년 실적을 기준으로 전국 공공도서관 1328곳의 현황을 분석한 국가승인통계다.

조사 결과 2025년 말 기준 전국 공공도서관 수는 1328곳으로 전년보다 32곳, 2.5% 늘었다. 도서관 1곳당 봉사 대상 인구는 3만8492명으로 전년보다 약 1000명 줄어 접근성이 개선됐다. 문체부는 국민이 더 가까운 곳에서 도서관 서비스를 누릴 수 있는 기반이 강화됐다고 설명했다.

2025년 공공도서관 통계조사

이용 지표도 상승세를 이어갔다. 지난해 전국 공공도서관 방문자 수는 2억3053만1038명으로 전년 대비 2.8% 증가했다. 국민 1인당 연간 방문 횟수는 4.51회로 집계됐다. 대출 도서 수는 1억4629만8000권으로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

프로그램 운영 성과는 더 뚜렷했다. 공공도서관은 1관당 평균 92건의 독서·문화 프로그램을 운영했고, 전체 참가자 수는 3094만7841명으로 전년보다 6.8% 늘었다. 1관당 평균 참가자 수도 2만3304명으로 증가했다. 강연과 전시, 지역 소통 프로그램을 아우르는 복합문화공간 역할이 한층 강화된 셈이다.

도서관의 기본 역량도 확대됐다. 전체 소장 도서는 1억2611만4403권으로 전년보다 1.4% 늘었고, 국민 1인당 장서 수는 2.47권을 기록했다. 정규직 사서 수는 6276명으로 3.4% 증가했으며, 사서 1인당 담당 인구는 8145명으로 줄었다. 전문 인력 확충으로 맞춤형 정보 서비스의 밀도가 높아질 것이라는 기대가 나온다.

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재정 투자도 늘었다. 2025년 공공도서관 총결산액은 1조5425억9461만2000원으로 전년보다 6.3% 증가했다. 자료구입비와 운영비, 인건비가 전반적으로 확대되며 서비스 고도화를 위한 재정 기반도 강화됐다.

김용섭 문체부 지역문화정책관은 “연간 2억3000만명이 도서관을 찾는다는 것은 도서관이 단순한 정보 제공처를 넘어 국민의 삶을 풍요롭게 하는 핵심 기반으로 안착했음을 의미한다”며 “문체부는 앞으로도 국민 눈높이를 고려한 맞춤형 정책을 통해 공공도서관의 역할을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.