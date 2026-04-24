최휘영 문체부 장관, 전국생활체육대축전 현장 방문…"생활체육 투자 획기적 확대”

문화체육관광부(문체부)는 최휘영 장관이 24일 경상남도 김해에서 열리는 전국생활체육대축전 개회식과 경기 현장을 방문했다고 밝혔다.

대한체육회가 주최하고 경상남도와 경상남도체육회가 주관하는 이번 대회는 23일부터 26일까지 김해를 비롯한 경남 일원에서 열린다. ‘경남에서 펼쳐지는 감동, 화합의 대축전’을 구호로 내건 이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단과 임원, 심판 등 약 2만 명이 참가해 41개 종목에서 기량을 겨룬다.

최 장관은 개회식에 앞서 시도체육회장 간담회를 주재해 생활체육 진흥 방안에 대한 현장 의견을 듣는다. 이어 김해종합운동장에서 열리는 개회식에 참석해 대회 개최를 축하하고 17개 시도 선수단을 격려했다.

25일에는 김해시민체육공원과 김해문화체육관 등 주요 경기장을 찾아 롤러와 축구, 씨름 경기 현장을 둘러보며 선수단을 응원한다.

이번 대축전에서는 검도와 게이트볼, 골프, 농구, 배구 등 총 41개 종목 경기가 펼쳐진다. 경기장은 김해시 내 14곳을 포함해 창원, 진주, 통영 등 경남 18개 시군 60개 경기장과 경북 1개 경기장까지 총 61곳에 마련됐다. 생활체육 저변이 넓어진 만큼 개최 규모도 경남 전역으로 확장된 모습이다.

문체부는 생활체육을 단순한 취미나 여가가 아니라 건강수명 연장과 의료비 절감, 생산가능인구 확대까지 연결되는 핵심 정책 영역으로 보고 있다.

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최휘영 장관은 “생활체육은 건강하고 행복한 삶의 토대이자, 국민 의료비 절감과 건강수명 증대를 통한 생산가능인구 확대로 이어지는 국가 핵심 분야”라며 “특히 고령화시대에서의 생활체육 투자는 사회간접자본, 연구개발과 같이 국가 미래를 위한 필수 투자이며, 운동하는 국민이 늘어날수록 우리나라의 지속 가능한 경쟁력도 높아진다”고 밝혔다.

이어 “문체부는 생활체육이 국민의 일상에 더욱 깊숙이 자리 잡을 수 있도록 획기적으로 투자를 확대하겠다”고 말했다.