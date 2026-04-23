문체부, 국어책임관·국어문화원 공동연수회 개최…"쉬운 우리말로 국민 알 권리 지킨다"

문화체육관광부(문체부)는 국어문화원연합회와 함께 23일부터 24일까지 서울에서 ‘제15회 국어책임관·국어문화원 공동연수회’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 연수회는 국민의 알 권리를 보장하기 위해 공공언어를 쉽고 바르게 쓰는 문화를 확산하고, 각 기관의 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.

연수회에는 국어기본법에 따라 중앙행정기관과 지방정부, 교육청 등에 지정된 국어책임관과 전국 22개 국어문화원 관계자 등 160여 명이 참석한다. 국어책임관은 기관 내부의 국어능력 향상과 알기 쉬운 정책 홍보를 돕는 역할을 맡고, 국어문화원은 지역 공공기관과 협력해 국어 상담과 교육, 행사를 추진하고 있다.

이번 행사에서는 2025년 국어 진흥 우수사례와 지방정부·국어문화원 협업 성공사례가 발표된다. 둘째 날에는 인공지능 시대 변화에 대응해 ‘인공지능 문해력을 향상하는 방법’을 주제로 특별 강연도 진행한다. 문체부는 이를 통해 디지털 환경에서도 국민에게 정확하고 쉬운 정책 정보를 전달하는 방안을 모색할 계획이다.

문체부는 지난해 우수한 활동을 펼친 국어책임관 기관과 우수 보도자료, 공문서 평가 우수기관도 함께 시상한다. 국어책임관 실적 최우수기관으로는 중앙행정기관 부문 국토교통부, 광역지방정부 부문 세종특별자치시, 기초지방정부 부문 서울 강동구, 교육청 부문 울산광역시교육청이 선정됐다. 이들 기관은 문체부 장관 표창을 받는다.

공문서 평가 최우수기관으로는 법제처와 세종특별자치시, 울산광역시교육청, 공영홈쇼핑이 선정됐다. 특히 세종시와 울산시교육청은 국어책임관 실적과 공문서 평가 양쪽에서 모두 최우수기관으로 뽑혀 2관왕을 차지했다.

국립국어원장상은 국가유산청과 경상북도, 울산광역시 중구, 경상남도교육청이 받는다. 국가유산청은 지역 역사문화를 반영한 안내판 언어 개선, 경북은 청소년 언어문화 개선 캠페인, 울산 중구는 ‘우리말 네모 소식’을 통한 주민 소통, 경남교육청은 학교 발송 공문서 살핌단 운영 성과를 인정받았다.

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우수 보도자료로는 국민권익위원회가 2025년 10월 배포한 “소방자동차 진로 방해, 이제는 그만!”이 선정돼 문체부 장관 표창을 받는다. 이 자료는 ‘정보무늬(QR코드)’ 같은 순화어를 적극적으로 쓰고 전문용어를 따로 풀어 설명해 일반 국민이 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 점이 높은 평가를 받았다.

이정미 문체부 문화정책관은 “국어책임관은 기관의 공공언어 살핌이이자 연구자, 알림이, 도우미”라며 “앞으로도 국어책임관과 국어문화원이 공공언어 파수꾼으로서 상호 보완 관계를 공고히 해 국민의 알 권리를 지키고 우리말을 더욱 아름답게 가꾸고 보전하는 데 힘써주길 바란다”고 밝혔다.