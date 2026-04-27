롯데칠성, ‘처음처럼 클래식’ 출시…20도 고도수 소주 재출시

출시 초기 레시피 적용…저도화 속 고도수 수요 대응

유통입력 :2026/04/27 10:32

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데칠성음료가 고도수 소주 ‘처음처럼 클래식’을 출시한다. 기존 ‘처음처럼 진’을 리뉴얼해 출시 초기 콘셉트를 반영한 제품이다.

27일 회사에 따르면 신제품은 알코올 도수 20도로, 출시 당시 레시피를 기반으로 기획됐다. 알라닌, 아스파라진, 자일리톨 등 기존 첨가물을 적용해 초기 맛을 구현한 것이 특징이다. 대관령 암반수와 쌀증류주 등 기존 제품 요소도 유지했다.

이번 출시는 저도주 중심 시장 흐름 속에서도 고도수 제품 수요가 이어지는 점을 반영한 것이다. 회사는 선택지 확대와 브랜드 정체성 강화를 동시에 노린 전략이라고 설명했다.

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처음처럼 클래식.(사진=롯데칠성)

제품은 360ml 병 제품이 추가돼 외식 채널에서도 판매되며, 대형마트와 편의점에서는 병과 PET 형태로 유통된다.

롯데칠성음료 관계자는 “저도화 트렌드 속에서도 고도수 소주를 애용하는 소비자를 대상으로 한 다양한 음용상화에서의 심층 인터뷰를 최적의 맛을 구현해냈다 자부한다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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