롯데칠성 델몬트, 28년 연속 주스 브랜드 1위

롯데칠성음료 주스 브랜드 ‘델몬트’가 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 주스 부문 1위에 선정됐다.

23일 회사에 따르면 델몬트는 해당 조사가 시작된 1999년 이후 올해까지 28년 연속 1위를 기록했다. 10년 이상 1위를 유지한 브랜드에 부여되는 ‘골든브랜드’ 인증도 유지하고 있다.

K-BPI는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 개발한 브랜드 평가 지표로, 전국 소비자 1만 3500여 명을 대상으로 일대일 면접 방식으로 조사한다. 브랜드 인지도와 충성도 등을 종합 평가한다.

(사진=롯데칠성음료)

델몬트는 인지도와 충성도 항목 전반에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다. ‘주스의 정통성’과 ‘가족 소비 이미지’가 주요 요인으로 작용했다는 설명이다.

관련기사

롯데칠성음료는 최근 건강 트렌드에 맞춘 제품군 확대도 이어가고 있다. 당과 칼로리를 낮춘 ‘델몬트 드링크 제로’와 식이섬유를 더한 ‘스테비아 토마토 플러스’ 등을 출시했다.

롯데칠성음료 관계자는 “소비자 니즈에 맞춘 제품과 마케팅을 통해 대표 주스 브랜드 지위를 이어가겠다”고 말했다.