부가세 인상에 중국 통신사 수익성 급락

중국 이동통신사가 현지 정부의 세율 인상에 따라 1분기에 수익성이 급격히 하락한 분기 실적을 연이어 내놨다.

현지 1위 사업자인 차이나모바일은 1분기 순이익이 4.2% 감소한 293억 위안을 기록했다고 밝혔다. 전체 매출은 1.1% 증가했으나 상각전영업이익(EBITDA)는 5% 줄었다.

차이나유니콤은 같은 기간 순이익이 16.9% 줄어든 실적을 내놨다. 매출은 0.5% 감소하며 사업 성장 정체를 보였다.

사진_클립아트코리아

차이나텔레콤 역시 매출 성장이 둔화된 가운데 AI와 디지털 전환 부문에서만 일부 증가를 기록했다.

중국 통신사들이 매출 성장 정체에 접어든 가운데 현지 정부의 세율 조정에 수익성마저 하락한 점이 눈길을 끄는 부분이다.

중국 재정부는 지난 1월1일부터 모바일데이터, SMS, 광대역 접속 서비스를 기본 통신 서비스로 분류하면서 부가가치세 세율을 기존 6%에서 9%로 상향시켰다.

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이에 따라 시장에서는 부가세 인상 이후 첫분기라는 점에서 세율이 반영된 1분기 실적에 관심을 기울여왔다.

매출이 정체된 점도 눈여겨 볼 부분이다. 지난해 중국 모바일 인터넷 트래픽은 17%나 이를 수익 성장으로 이어가지 못하는 상황이다.