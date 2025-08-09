中 차이나모바일, 5G 가입자 5억9900만명 확보

세계 최대 가입자를 거느린 통신사인 중국의 차이나모바일이 올해 상반기 말 기준 5G 가입자가 약 6억 명에 도달했다.

차이나모바일이 공개한 상반기 실적에 따르면 올해 상반기에 4천601만 명의 5G 가입자를 추가하며 총 5억9천900만 명의 가입자를 끌어모았다.

이 기간 차이나모바일의 전체 이동통신 가입자는 10억 명을 넘어섰다.

차이나모바일의 상반기 매출은 5천438억 위안(약 105조원)을 기록했는데 지난해 상반기 대비 5.3% 감소한 수치다. 다만 견조한 가입자 증가세에 따라 상반기 순이익은 지난해보다 5% 늘어난 842억 위안(약 16조3천억원)을 기록했다.

차이나모바일은 향후 AI+ 전략으로 산업별 특화 대규모 모델을 포함한 AI 사업을 전개한다는 방침이다.

관련기사

자체 혼합 모델과 에이전트를 더한 MoMA 프레임워크와 50개 이상의 산업별 대규모 모델을 포함한 ‘구텐(九天)’ 모델 매트릭스를 통해 AI 생태계 융합을 촉진하고, 현지 국유기업과 함께 국가 단위의 AI 오픈소스 플랫폼을 구축할 예정이다.

앞서 중국서 열린 MWC상하이에서 차이나모바일의 양제 회장은 인터넷+와 5G+ 시대에 이어 AI+ 시대를 맞이해야 한다고 강조했다.