세계 최대 통신사 차이나모바일, CEO 전격 교체

세계 최대 통신사인 차이나모바일의 CEO가 교체된다.

모바일웓드라이브에 따르면 차이나모바일은 허뱌오가 업무 재배치로 CEO 직에서 물러났다고 밝혔다.

CEO 취임 2년도 지나지 않았단 점이 주목할 부분이다. 외신은 지난해 말 양제 회장이 물러나면서 이어지고 있는 경영진 개편의 연장선으로 해석했다.

허 CEO는 2024년 4월 둥신 CEO 후임으로 차이나모바일에 합류했다. 둥신 전 CEO는 현재 차이나유니콤 CEO로 자리를 옮겼다.

양제 회장이 물러난 자리에는 천중웨 신임 회장이 최근 선임됐다.

다만 허 CEO 후임 선임에 대해 회사 측은 어떤 메시지도 내놓지 않고 있다.

한편, 차이나모바일은 이동통신 회선 수만 10억 건이 넘는 단일 국가 서비스 기준으로 세계 최대 통신사로 불린다.